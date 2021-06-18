Rộ tin nhóm 'Nghệ sĩ Việt' kiện một nữ CEO, Hiếu Hiền phân trần: 'Tui chưa bao giờ lập bè phái chơi xấu ai, vì bản thân tui cũng chẳng có gì tốt'

Hậu trường 18/06/2021 15:15

Sau Nguyễn Văn Chung, Phương Thanh thì mới đây Hiếu Hiền cũng đã lên tiếng sau khi một nhóm chat kín "Nghệ sĩ Việt" với những tin nhắn "nói xấu" đang lan truyền khắp MXH.

Cộng đồng mạng đang rần rần truyền tay nhau loạt tin nhắn được cho là của khá nhiều nhân vật có tiếng tăm trong showbiz thuộc nhóm chat Nghệ sĩ Việt với nội dung bài đăng như sau:

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Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là của nhóm chat Nghệ sĩ Việt xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo như hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội thì nhóm chat này gồm nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Vbiz… Nội dung đoạn chat được gây chú ý nhất khi cả nhóm quyết tâm đệ đơn khởi kiện một nữ doanh nhân sừng sỏ vì dám nói xấu giới nghệ sĩ trong thời gian qua.

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Hiếu Hiền lên tiếng trên trang cá nhân và cho rằng mình không nói đụng chạm đến một nữ 'đại gia chuyên quỵt nợ' - Ảnh: Internet

Giữa lúc những tin nhắn bên trong nhóm Nghệ sĩ Việt được lan truyền và khiến cộng đồng chấn động từ hôm qua đến nay, sáng nay, Hiếu Hiền có một động thái lạ trang cá nhân. Fan hâm mộ bất ngờ khi anh phủ nhận rằng mình không kéo bè, kéo cánh để nói xấu bất kỳ một cá nhân nào. Nam diễn viên chia sẻ: "Hơ thiệt là tức cười, tui chưa bao giờ viết một tờ đơn nào để kiện ai ngay kể cả cái *** đại gia chuyên quỵt nợ (chuyện nhà tui nha) mà tui còn không màng tới mà thì hà cớ gì tui phải đi kiện người khác khi người ta không nói động gì đến mình? Tui cũng chưa bao giờ lập bè phái gì để nói xấu hay chơi xấu ai hết vì bản thân tui cũng chẳng có gì tốt nên không dám nói đến ai vậy thôi!".

Điều làm khán giả quan tâm là trong bài viết anh có nhắc đến “*** đại gia chuyên quỵt nợ”. Nhiều khán giả đoán già đoán non rằng anh đang nói đến Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, như đã lường trước được sự soi mói của dư luận, anh đã phản bác điều này và chú thích rằng mình chỉ đang nói đến một người quen.

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Trước đó Phương Thanh cũng dính nghi vấn liên quan đến nhóm chat này tuy nhiên cô đã phủ nhận mọi chuyện - Ảnh: Internet

Trước đó, tối 17/6, khi group kín Nghệ sĩ Việt lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận réo tên, chị Chanh Phương Thanh cũng đã phủ nhận toàn bộ mọi chuyện thậm chí cô còn cho biết mình không hề sử dụng Viber. Giọng ca Trống Vắng chia sẻ: “Ai đang mạo danh cái tên CS Phuong Thanh trong group chat nghệ sĩ Việt nay ... Thông báo Chanh không xài Viber .. cũng không liên lạc tham gia bất kỳ group chat nào trên Viber”.

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