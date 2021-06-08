Hóng: CĐM 'tá hỏa' khi lộ thông tin ‘đại gia kim cương’ Phương Hằng từng nghèo kiết xác, không có nỗi 1 xu dính túi

Xã hội 08/06/2021 15:16

Ai cũng choáng váng trước độ giàu có của nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng luôn xuất hiện bên vali kim cương trăm triệu đô, tuy nhiên trong quá khứ cũng có lúc bà nghèo kiết xác, không một xu dính túi.

Cuộc sống hiện tại của bà Phương Hằng với chồng đại gia Dũng “lò vôi” khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Bà luôn xuất hiện trong những bộ cánh sang trọng, khoe BST kim cương nước D trăm triệu USD. Tuy nhiên, trong livestream bà cũng từng than thở rằng có lúc nghèo kiết xác, không một xu dính túi.

Bà thổ lộ: “Đã có những ngày em ngủ dậy mà em không có một đồng xu dính túi. Em ngủ dậy mà em không biết em tỉnh làm gì, sao em không ngủ giấc ngủ thiên thu đi, em không có người thân bên cạnh, không biết đi đâu về đâu, không có một điểm tựa nào còn sót lại cho em hết. Em đi dưới mưa em tự hỏi sao em khổ như vậy".

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Bà Nguyễn Phương Hằng thường hay chia sẻ cuộc sống cá nhân qua livestream. Có lúc bà kể lể rằng từng nghèo xơ xác, không một xu dính túi - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều fan ruột nghe bà tâm sự đã cảm động rớt nước mắt. Nhiều người còn ngưỡng mộ vì bà đi lên từ hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, sau này khi giàu có bà không thể hiện hay lên mặt với người đời mà sẵn sàng chia sẻ, làm từ thiện và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, cuộc sống giàu sang của bà Phương Hằng có thể nói không ai sánh bằng. Bà sẵn sàng vung cả tỷ bạc để tìm kẻ nói xấu mình. Chồng bà ông Dũng “lò vôi” cũng là đại gia có tiếng khi xây ngay Trường đua Đại Nam chỉ với một câu bỏ nhỏ của vợ. Ngoài ra, bà còn sở hữu nhiều bất động sản và cũng chăm chỉ hoạt động thiện nguyện.

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Khi đã thoát cảnh nghèo, bà rất hay khoác kim cương lên người và chia sẻ rằng có vali kim cương tận cả trăm triệu đô - Ảnh: Internet

Bà cũng từng chia sẻ thú vui sưu tập kim cương của mình: "Ở trong nước Việt Nam này có bao nhiêu tiệm kim cương tôi cân hết rồi, kể cả nước ngoài cũng nhẵn mặt tôi hết rồi. Một người phụ nữ như tôi mà được thừa hưởng những điều như thế này, sau này tôi sẽ đem nó ra làm phương tiện tôi bán đi làm từ thiện. Đất nước mà có những người như tôi, mang thương hiệu như tôi, tôi tự hào tôi là người Việt Nam", bà Hằng cho biết”.

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Và bà cũng chia sẻ thêm rằng sau khi thoát nghèo bà cùng chồng rất hay 'hành thiện' giúp đời - Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Phương Hằng tên thật là Nguyễn Thanh Tuyền, sang Canada định cư năm 16 tuổi và có chồng là một Hoa kiều và sinh 1 người con. Năm 23 tuổi chồng bà không may mất sớm để lại cho bà tài sản 18 triệu USD. Bà đã thanh lý toàn bộ tài sản và cùng con trở về quê hương Việt Nam. Năm 2010 bà tái hôn cùng đại gia Dũng “lò vôi” và cùng chồng quản lý việc kinh doanh của gia đình.

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