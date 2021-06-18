Sốc: Cây xoài hiếm 'hét' giá 50 triệu đồng một quả, chủ phải dùng đến 4 vệ sĩ và 6 con chó săn để 'giữ của'

2 cây xoài thuộc giống xoài Miyazaki đắt nhất thế giới do một đôi vợ chồng chăm sóc hiện được bảo vệ nghiêm ngặt để chống trộm bởi lẽ giá trị của một quả có thể lên tới 50 triệu đồng.

Trong một khu vườn tại thành phố Jabalpur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, anh Sankalp Parihar đã trồng 2 cây xoài "khác lạ". Kể từ năm ngoái, khi 2 cây xoài ra những quả đầu tiên, vợ chồng anh đã nhận ra những điểm khác thường của chúng. Quả từ 2 cây xoài to và có màu đỏ ruby. Anh Sankalp Parihar sau đó đặt tên giống xoài này là Damini theo tên mẹ của mình. "Sau đó, chúng tôi đã nghiên cứu về giống này và tìm ra tên thật. Nhưng đối với tôi nó vẫn là Damini", anh Sankalp nói.

Gia đình đã thuê bảo vệ và chó dữ để canh vườn xoài 24/24 - Ảnh: Hindustantimes Tên thật của giống xoài này là Miyazaki, còn được gọi là "trứng mặt trời" với giá bán cực kỳ đắt. Vào năm 2019, một cặp xoài Miyazaki ở Nhật được bán với giá kỷ lục là 500.000 yên (hơn 100 triệu VNĐ). Bởi lẽ, giống xoài này có hàm lượng chất dinh dưỡng cao vượt trội, iàu chất chống oxy hóa, chứa beta-carotene và axit folic, rất tốt cho những người có bệnh về mắt. Sau khi giá trị nhất ngưỡng của quả xoài này được lộ ra, năm ngoái có nhiều kẻ đã đột nhập vào vườn của anh Sankalp Parihar để ăn trộm. Vì thế, vợ chồng anh Sankalp đã quyết định thuê 4 vệ sĩ và 6 con chó thuộc giống Becgie để bảo vệ 7 quả xoài đang trên cây ngày đêm cho đến khi chúng được thu hoạch.

Anh Sankalp Parihar cho biết việc mình có 2 cây xoài này là vô cùng tình cờ. Vài năm trước, anh đang trên tàu hỏa đến Chennai để mua một số cây giống thì gặp được một người đàn ông. Người này sau đó trao cho anh 2 cây xoài giống và dặn dò anh hãy chăm sóc chúng: "Anh ấy tặng những cây non và dặn dò phải chăm sóc nó như con". Chị Rani cho biết trồng cây xoài đắt đỏ là niềm vui - Ảnh: Hindustantimes "Có lẽ người đàn ông kia cũng không biết 2 cây xoài này lại thuộc gống Miyazaki" - Anh Sankalp nói thêm. Vợ anh Sankalp, chị Rani tiết lộ đang có rất nhiều người đặt mua xoài từ gia đình chị. Một doanh nhân sẵn sàng trả 21.000 rupee một quả (6,6 triệu đồng). Một thợ kim hoàn ở Mumbai đã liên hệ và tuyên bố sẽ "trả bất cứ giá nào". Tuy vậy, 2 vợ chồng anh Sankalp lại quyết định sẽ ăn xoài và tiếp tục ươm trồng chúng thay vì bán cho ai đó. Trong khu vườn của vợ chồng anh hiện có đến 14 giống xoài khác nhau, bao gồm nhiều giống xoài quý hiếm.

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