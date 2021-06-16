Cặp đôi 'chồng cú vợ tiên' đình đám MXH đập tan dị nghị, chứng minh tình yêu đích thực khi khoe ảnh con đầu lòng

Nhiều người muốn chiêm ngưỡng nhan sắc được lai từ 2 dòng máu của đứa bé sau khi Polly công bố đã mang thai hồi đầu năm nay.

Chỉ mới vài năm trước, MXH từng một phen dậy sóng với câu chuyện tình yêu của anh Karna Radheya và cô Polly Alexandria Robinson. Hai người 2 quốc tịch khác nhau, anh là hướng dẫn viên du lịch tại Bali, Indonesia còn cô đến từ nước Anh xa xôi lại yêu nhau bất chấp ngôn ngữ, màu da, văn hóa,... khiến nhiều người chú ý nhưng cũng nhận lại nhiều lời dị nghị bởi nhan sắc "lệch lạc" của cặp đôi. Đám cưới tại Indonesia của đôi trẻ - Ảnh: Instgram nhân vật Đám cưới của đôi trẻ được tổ chức tại chính quê hương của chú rể. Trong khi Polly xinh đẹp và rạng rỡ trong chiếc váy trắng cùng mái tóc vàng óng thì anh Karrna ăn mặc đơn giản và cười tươi rất hạnh phúc.

Cuộc sống của cặp đôi sau đó nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vì chuyển tới ở cùng với gia đình chồng nên cuộc sống của Polly rất giản dị và hạnh phúc. Đôi vợ chồng cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về đời sống gia đình lên trang cá nhân. Cuộc sống bình dị của Polly tại quê chồng - Ảnh: Instgram nhân vật Đến đầu năm nay, Polly gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh với chiếc bụng to vượt mặt, ẩn ý có một thiên thần nhỏ sắp bước vào cuộc sống của họ. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong thời gian thai sản của Polly và mong ngóng từng ngày đến khi được trông thấy thiên thần nhỏ chào đời.

Những hình ảnh trong thai kỳ của Polly được đôi vợ chồng đăng tải lên MXH - Ảnh: Instgram nhân vật Ngày 11/6 vừa qua, cặp "chồng cú vợ tiên" cuối cùng cũng gặp được con đầu lòng của mình. Cả 2 đã thông báo trên trang cá nhân của mình bằng một bức ảnh rất đáng yêu. Trong khi Karna Radheya đăng tải bức ảnh đen trắng của 1 bàn tay bé xíu thì Polly lại đăng hình ảnh bàn chân mềm mại của con. Cả hai vợ chồng chỉ để lại duy nhất một biểu tượng trái tim và không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào như ngày sinh, tên của đứa bé. Anh Karna chia sẻ bức ảnh bàn tay nhỏ bé của con - Ảnh: Instgram nhân vật Polly thì lại hé lộ bàn chân bé xíu của em bé - Ảnh: Instgram nhân vật Tuy nhận được nhiều lượt thả tim, nhưng vợ chồng Polly lại quyết định khóa phần bình luận của bức ảnh này. Hành động này của họ có thể hiểu được vì muốn giữ con được an toàn khỏi những bình luận ác ý trên mạng xã hội.

Cặp đôi "chồng cú vợ tiên" nổi như cồn cách đây 3 năm thông báo sắp đón con đầu lòng, đập tan những lời dị nghị Từng phải hứng chịu búa rìu của dư luận nhưng cặp đôi đũa lệch này vẫn bền chặt và hạnh phúc bên nhau, thậm chí họ còn sắp đón con đầu lòng.

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