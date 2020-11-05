Cặp đôi 'chồng cú vợ tiên' khoe con gái sau nhiều năm giấu kín, dung mạo đứa trẻ gây ngỡ ngàng

Cặp đôi "chồng cú vợ tiên" khoe dung mạo con gái khiến dân mạng bất ngờ. Trước đó, nhiều người cho rằng cô bé không xinh đẹp như mẹ nên đôi vợ chồng mới giấu kỹ đến thế.

Cách đây 5 năm, dân mạng Indonesia bàn tán xôn xao về đám cưới của anh Kumbara Bayu và chị Jennifer Brocklehurst. Trong khi cô gái da trắng gốc Anh sở hữu nhan sắc như "tiên giáng trần" thì anh Kumbara lại có ngoại hình không được bắt mắt. Chính vì vậy, nhất cử nhất động của cặp đôi đũa lệch đều được dân mạng quan tâm. Được biết, anh Kumbara là cựu sinh viên trường đại học Andalas. Anh gặp Jennifer khi đang làm hướng dẫn viên giới thiệu về thành phố Padang (Indonesia). Chính sự nhiệt tình, thân thiện của anh Kumbara đã chinh phục trái tim cô gái xinh đẹp.

Anh Kumbara Bayu và chị Jennifer Brocklehurst - Ảnh: FB Sau khi thông tin đám cưới của cặp đôi lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng cả hai chênh lệch ngoại hình quá lớn nên sẽ bỏ nhau sớm thôi. Thế nhưng bất chấp sự soi mói của dư luận, cặp đôi "chồng cú vợ tiên" vẫn hạnh phúc bên nhau và hạ sinh ra một cô con gái.

Dù dân mạng vô cùng tò mò nhưng cặp vợ chồng quyết không công khai dung mạo con gái. Chính vì vậy nhiều người ác miệng cho rằng đứa bé không được xinh xắn như mẹ. Tuy nhiên khi con được 2 tuổi, đôi vợ chồng đã chia sẻ hình ảnh con gái lên trang cá nhân. Cô bé tên Olivia Azzahra Kumbara và sở hữu gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Con gái của cặp đôi 'chồng cú vợ tiên' vô cùng xinh đẹp - Ảnh: FB Gia đình hạnh phúc của cặp đôi khiến ai nấy ngưỡng mộ - Ảnh: FB Hiện chị Jennifer đã chuyển hẳn sang Indonesia sinh sống cùng chồng và con gái. Gia đình 3 người thường xuyên đi du lịch, tận hưởng hạnh phúc cùng nhau. Cuộc sống bình yên của gia đình chồng cú vợ tiên khiến ai nấy ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-doi-chong-cu-vo-tien-khoe-con-gai-sau-nhieu-nam-giau-kin-dung-mao-dua-tre-gay-ngo-ngang-385588.html