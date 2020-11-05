Bố mải chơi điện thoại khiến 2 con rơi từ tầng 15 chung cư tử vong, hành động hối hận khiến tất cả xót xa

Thế giới 05/11/2020 10:30

Hai em bé rơi từ tầng 15 chung cư tử vong khiến ai nấy xót xa. Người cha gào khóc vì hối hận đã không trông con cẩn thận.

Khoảng 15 giờ ngày 2/11, hai đứa trẻ ở Trùng Khánh (Trung Quốc) bất ngờ rơi từ tầng 15 chung cư tử vong khiến ai nấy vô cùng xót xa. Đáng nói là tại thời điểm xảy ra sự việc, cha của hai bé có mặt ở nhà.

Theo Sohu, vào ngày hôm đó, người mẹ phải ra ngoài mua đồ và dặn chồng ở nhà trông con. Trong lúc ông bố mải chơi điện thoại, hai đứa trẻ (5 tuổi và 2 tuổi) tự chơi ngoài ban công rồi ngã xuống đất. 

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Hai đứa trẻ rơi từ tầng 15 chung cư tử vong - Ảnh: Sohu

Một số cư dân sống ở tầng 7 phát hiện sự việc đã hô hoán. Nghe tiếng ồn ào, ông bố chạy xuống nhà thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn. 

Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa một bé đến bệnh viện cấp cứu, còn bé kia đã tử vong tại chỗ. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, em bé còn lại cũng đã qua đời do chấn thương sọ não. 

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Ông bố gào khóc, liên tục đập đầu vào tường vì hối hận - Ảnh: Sohu

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, ông bố sốc nặng khi chứng kiến con nằm bất động trên nền đất. Người cha liên tục đập đầu vào tường hối hận vì đã không trông 2 con cẩn thận. Việc chủ quan không lắp rào chắn ngoài ban công cũng là nguyên nhân gây ra sự việc đau lòng. 

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Mọi người sốc nặng khi chứng kiến sự việc - Ảnh: Sohu

Theo nghiên cứu, 24% phụ huynh thừa nhận con họ suýt rơi vào tình huống nguy hiểm khi họ mải chơi điện thoại. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh tất cả các bậc cha mẹ vì chỉ cần không để ý vài giây thôi, tai nạn sẽ có thể xảy ra bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. 

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Từ khóa:   Trung Quốc tai nạn thương tâm tai nạn trẻ em

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