Cuộc sống sau 2 năm của cặp đôi ‘chồng cú vợ tiên’ từng gây bão khắp châu Á: Chẳng làm gì cũng bị dân tình ‘ném đá’ không thương tiếc

Thế giới 26/07/2020 12:04

Hình ảnh mới nhất của cặp đôi “đũa lệch” nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Dù có cuộc sống hạnh phúc nhưng hiện tại đôi vợ chồng này vẫn bị dân tình “ném đá”.

Năm 2018, chuyện tình của cặp đôi “đũa lệch” giữa một người mẫu đến từ Anh và anh chàng hướng dẫn viên du lịch, huấn luyện viên lướt sóng người Indonesia từng gây bão khắp châu Á. Cặp đôi còn được gọi là "chồng cú vợ tiên".

Theo đó, cả hai quen nhau vào năm 2017 trong một chuyến du lịch. Sau 1 năm rưỡi yêu đương, họ đã tổ chức đám cưới tại Bali. Ngay từ những ngày đầu công khai, chuyện tình của đôi vợ chồng trẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. 

cap doi dua lech 1
Ngay từ khi mới công khai, cặp đôi 'đũa lệch' đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Karna Radheya không hề xứng đôi với Polly Alexandria Robinson. Trong khi đó, cô người mẫu trẻ cũng nhận về không ít “gạch đá” vì cho rằng cô nàng lợi dụng chuyện tình cảm để nổi tiếng. Nhiều người tin rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ không bền lâu.

Tuy nhiên, sau 2 năm, đôi vợ chồng trẻ vẫn vô cùng hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung lên trang cá nhân. Thế nhưng, vẫn có không ít người dè bỉu cả hai. Nhiều người còn lấy chuyện sinh con để công kích họ. Những người này không ngừng hỏi đôi vợ chồng trẻ “khi nào sinh con”, “vì sao 2 người không chịu sinh con?”, “hai người chẳng đẹp đôi gì cả”...

cap doi dua lech 2
Sau 2 năm, cặp đôi vẫn chưa sinh con - Ảnh: Internet

Nhận được những bình luận tiêu cực, Polly đã đáp trả một cách khá gay gắt. Cô nàng cho rằng việc sinh con là chuyện riêng của họ, không liên quan đến những người khác.

cap doi dua lech 3

cap doi dua lech 4
Bị dân mạng cho rằng đang lợi dụng cuộc hôn nhân này để nổi tiếng, Polly không ngần ngại đáp trả - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Karna cho biết anh đã quen với những bình luận tiêu cực của những người xung quanh. Ban đầu, anh cũng không tin vào cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, anh tin thời gian sẽ chứng minh tất cả. Dù đã đọc hết những bình luận body shaming, chỉ trích chế độ ăn uống, lối sống của mình, thế nhưng hai vợ chồng anh không muốn tranh luận với mọi người và cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Những cặp đôi 'đũa lệch' khiến cộng đồng mạng dậy sóng: Cô dâu 20 lấy cụ ông U70, chú rể 26 kết hôn cùng cô dâu 48

Những cặp đôi 'đũa lệch' khiến cộng đồng mạng dậy sóng: Cô dâu 20 lấy cụ ông U70, chú rể 26 kết hôn cùng cô dâu 48

Mặc dù chênh nhau đến vài chục tuổi, bị người nhà ngăn cấm nhưng những cặp đôi này vẫn kiên quyết đến với nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Indonesia gây bão mạng xã hội chồng cú vợ tiên

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích