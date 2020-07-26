Cuộc sống sau 2 năm của cặp đôi ‘chồng cú vợ tiên’ từng gây bão khắp châu Á: Chẳng làm gì cũng bị dân tình ‘ném đá’ không thương tiếc

Hình ảnh mới nhất của cặp đôi “đũa lệch” nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Dù có cuộc sống hạnh phúc nhưng hiện tại đôi vợ chồng này vẫn bị dân tình “ném đá”.

Năm 2018, chuyện tình của cặp đôi “đũa lệch” giữa một người mẫu đến từ Anh và anh chàng hướng dẫn viên du lịch, huấn luyện viên lướt sóng người Indonesia từng gây bão khắp châu Á. Cặp đôi còn được gọi là "chồng cú vợ tiên". Theo đó, cả hai quen nhau vào năm 2017 trong một chuyến du lịch. Sau 1 năm rưỡi yêu đương, họ đã tổ chức đám cưới tại Bali. Ngay từ những ngày đầu công khai, chuyện tình của đôi vợ chồng trẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Ngay từ khi mới công khai, cặp đôi 'đũa lệch' đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng - Ảnh: Internet Nhiều người cho rằng Karna Radheya không hề xứng đôi với Polly Alexandria Robinson. Trong khi đó, cô người mẫu trẻ cũng nhận về không ít “gạch đá” vì cho rằng cô nàng lợi dụng chuyện tình cảm để nổi tiếng. Nhiều người tin rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ không bền lâu. Tuy nhiên, sau 2 năm, đôi vợ chồng trẻ vẫn vô cùng hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung lên trang cá nhân. Thế nhưng, vẫn có không ít người dè bỉu cả hai. Nhiều người còn lấy chuyện sinh con để công kích họ. Những người này không ngừng hỏi đôi vợ chồng trẻ “khi nào sinh con”, “vì sao 2 người không chịu sinh con?”, “hai người chẳng đẹp đôi gì cả”...

Sau 2 năm, cặp đôi vẫn chưa sinh con - Ảnh: Internet Nhận được những bình luận tiêu cực, Polly đã đáp trả một cách khá gay gắt. Cô nàng cho rằng việc sinh con là chuyện riêng của họ, không liên quan đến những người khác. Bị dân mạng cho rằng đang lợi dụng cuộc hôn nhân này để nổi tiếng, Polly không ngần ngại đáp trả - Ảnh: Internet Trong khi đó, Karna cho biết anh đã quen với những bình luận tiêu cực của những người xung quanh. Ban đầu, anh cũng không tin vào cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, anh tin thời gian sẽ chứng minh tất cả. Dù đã đọc hết những bình luận body shaming, chỉ trích chế độ ăn uống, lối sống của mình, thế nhưng hai vợ chồng anh không muốn tranh luận với mọi người và cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

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