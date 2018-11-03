Những cặp đôi 'đũa lệch' khiến cộng đồng mạng dậy sóng: Cô dâu 20 lấy cụ ông U70, chú rể 26 kết hôn cùng cô dâu 48

Nhiều tháng qua, cư dân mạng xôn xao trước thông tin chú rể 26 tuổi kết hôn với cô dâu 62 tuổi. Sự chênh lệch về tuổi tác khiến nhiều người nghi ngờ về tình yêu của họ. Tuy nhiên, trước cặp đôi này, cư dân mạng cũng từng dậy sóng với đám cưới của cô dâu 20 tuổi với chú rể U70 hay chú rể 26 và cô dâu 48.

Cư dân mạng chia thành hai phe. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ tình yêu của chú rể dành cho cô dâu vì khoảng cách tuổi tác lớn. Một số khác lại cho rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác và đã có không ít cặp đôi lệch tuổi như họ sống hạnh phúc bên nhau.

Cuối năm 2017, sau một thời gian yêu nhau, anh Đức (26 tuổi, ngụ Quảng Xương, Thanh Hóa) đã kết hôn với chị Phương Ngọc (48 tuổi, ngụ Hà Nội). Bức ảnh cưới của cả hai sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây nên một trận sóng gió không hề nhỏ.

Bỏ qua sự dị nghị, cặp đôi vẫn vui vẻ trong ngày cưới của mình - Ảnh: Internet

Được biết trước khi kết hôn, cặp đôi đã hẹn hò được 3 năm. Vì cô dâu lớn hơn chú rể 22 tuổi nên gia đình nhà trai kiên quyết phản đối đám cưới này. Tuy nhiên, vì cả hai đều rất quyết tâm nên cuối cùng họ đã nên duyên vợ chồng.

Đám cưới của cô dâu 20 và cụ ông U70

Hồi tháng 8/2017, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tung hoa của cô dâu, chú rể ở Hải Phòng được cho là “Hoàng Kiều, Ngọc Trinh” phiên bản bình dân.

Cặp đôi được cư dân mạng gọi là phiên bản khác của Hoàng Kiều, Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Nhìn vào đoạn clip, không ai có thể nghĩ rằng họ là vợ chồng của nhau vì cô dâu còn rất trẻ, trong khi đó chú rể có vẻ lớn tuổi với mái đầu bạc trắng. Được biết cô dâu tên N.H còn chú rể là người Mỹ gốc Việt, hơn cô dâu khoảng 30 tuổi.

Mặc dù có cách biệt khá lớn về tuổi tác nhưng trong đám cưới, cô dâu, chú rể và họ hàng đều rất vui vẻ và hạnh phúc.