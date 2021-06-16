Bê bối làm giả hơn 100.000 kết quả xét nghiệm tại 'lễ hội siêu lây nhiễm' khiến Ấn Độ trở thành ‘địa ngục Covid-19’?

Thế giới 16/06/2021 11:21

Giới chức Ấn Độ tin rằng 100.000 kết quả xét nghiệm giả mạo tại lễ hội Kumbh Mela diễn ra hồi tháng 4 vừa qua là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đất nước này "vỡ trận" trong cuộc chiến phòng chống Covid-19.

Tờ New York Times đưa tin, sau khi nhận được báo cáo của chính phủ Ấn Độ về việc một số tổ chức tư nhân khi xét nghiệm Covid-19 cho người hành hương tham gia lễ hội Kumbh Mela đã làm giả ít nhất 100.000 mẫu xét nghiệm, các nhà chức trách nước này đã phải mở một cuộc điều tra sâu.

Lễ hội Kumbh Mela là một lễ hội truyền thống của Ấn Độ mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt, diễn ra tại Triveni Sangam, nơi giao thoa của 3 con sông lớn: Sông Hằng, Yamuna và Saraswati. Trước đây, lễ hội Kumbh Mela được tổ chức 12 năm một lần.

Nhưng thời gian gần đây cứ 3 năm một lần, lễ hội sẽ được diễn ra tại thành phố Prayagraj. Và suốt thời gian diễn ra lễ hội, thành phố Prayagraj đón hàng triệu du khách từ mọi miền đất nước kéo về.

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Một góc bên bờ sông nơi tổ chức lễ hội Kumbh Mela - Ảnh: Reuters

Năm nay, lễ hội Kumbh Mela được tổ chức trong tháng 4 thành phố Haridwar bên bờ sông Hằng. Vì tổ chức trong thời điểm Ấn Độ đang phải đau đầu trong việc chống dịch, lễ hội này được đánh giá là sự kiện siêu lây nhiễm virus corona.

"Chúng tôi đã thành lập một ủy ban gồm 4 thành viên để điều tra, báo cáo sẽ được nộp sau 2 tuần. Điều tra ban đầu đã chỉ ra nhiều sai sót và những kết quả xét nghiệm giả mạo", bác sĩ Arrjun Singh Sengar, quan chức y tế tại thành phố Haridwar, bang Uttaranchal, cho biết.

Quan chức địa phương tại bang Uttarakhand bắt đầu điều tra về các kết quả của cuộc hành hương sau khi một người ở bang Punjab bỗng dưng được gửi về một phiếu xét nghiệm âm tính Covid-19 từ cơ quan y tế Uttarakhand trong khi anh này chưa từng đặt chân tới đây. Thậm chí, vì nghi ngờ lừa đảo, người này còn khiếu nại lên Ủy ban Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ.

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Mỗi lần lễ hội Kumbh Mela được tổ chức, có hàng triệu người từ khắp nơi tại Ấn Độ tham dự - Ảnh: Reuters

Nhiều nơi khác tại Ấn Độ, trong đó có thành phố Haridwar báo cáo lại những sai phạm trong xét nghiệm lần này. Cụ thể, họ đã nhận được những kết quả xét nghiệm Covid-19 có tên những cá nhân chưa từng đặt chân đến thành phố này.

Chính phủ Ấn Độ tin rằng các kết quả xét nghiệm đã được làm giả mạo nhằm mục đích giúp người hành hương có thể tham gia lễ hội Kumbh Mela dễ dàng. Cũng từ báo cáo trên, chính phủ nước này thông báo trong 400,000 kết quả xét nghiệm, đã phát hiện hơn 100.000 xét nghiệm giả mạo nhờ xét nghiệm kháng nguyên.

Những đơn vị tư nhân hợp tác cùng chính phủ trong sự việc này đã bị dừng hợp tác sau khi phát hiện sự giả mạo trong xét nghiệm. Nhiều đơn vị còn lừa dối nhà chức trách bằng cách thức hết sức đơn giản như chỉ cần lập ra các danh sách tên và địa chỉ giả mạo sau đó gửi đến chính quyền các bang để thu về nguồn lợi là số tiền phí xét nghiệm Covid-19.

Nhiều chính quyền địa phương sau khi rà soát đã phát hiện nhiều số điện thoại được lặp lại nhiều lần để đăng ký cho người hành hương dự lễ hội Kumbh Mela. Các số điện thoại này đã được xác minh là hoàn toàn không có thật. Đồng thời, nhiều người đáng lẽ phải xét nghiệm trước khi tham dự lễ hội cũng được các đơn vị tư nhân nói trên làm giả địa chỉ.

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