Hai mẹ con người Ấn Độ đã lựa chọn kết liễu cuộc đời sau 11 tháng người đàn ông trụ cột gia đình qua đời vì nhiễm COVID-19 khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng.

Khi đại dịch COVID-19 tàn phá Ấn Độ, rất nhiều gia đình của quốc gia này phải đối mặt với khó khăn dù sống sót trước đại dịch. Mới đây một người phụ nữ Ấn Độ và con gái mình đã lựa chọn cái chết sau khi chồng bà đã qua đời 11 tháng trước vì nhiễm COVID-19.

Hai mẹ con đã tự kết thúc cuộc sống sau khi người chồng qua đời vì nhiễm COVID-19

Theo thông tin từ truyền thông Ấn Độ ngày 14/6, vụ việc này xảy tại thị trấn Tadipatri, quận Anantapur, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Cảnh sát cho biết, một người phụ nữ 52 tuổi và cô con gái 25 tuổi R Aparna là cư dân của thị trấn Tadipatri đã tự tử tại nhà. Họ chuyển đến đây sống vào năm ngoái sau khi người đàn ông trụ cột của gia đình là Ramakrishna Reddy qua đời vì nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, dù Reddy đã qua đời gần 11 tháng nhưng vợ và con gái anh vẫn không thể vượt qua vết thương lòng và rơi vào tình trạng trầm cảm. Cuối cùng, hai mẹ con đã quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng thuốc trừ sâu vào tối ngày 13/6. Khi những người hàng xóm nghe tiếng động từ ngôi nhà và vào bên trong để kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện cả hai mẹ con đã bất tỉnh.

Cảnh sát cho biết, hai mẹ con đã tự tử bằng thuốc trừ sâu

Sau khi biết sự việc, người thân và bạn bè của gia đình này đã tiết lộ với giới truyền thông rằng, hai mẹ con lâm vào hoàn cảnh khó khăn sau khi Reddy qua đời. Hai mẹ con không thể chấp nhận sự thật rằng người đàn ông trụ cột của gia đình đã chết vì COVID-19. Tâm trạng của họ vẫn luôn rất tồi tệ.

Hiện tại, cơ quan công an đã tiến hành chuyển thi thể nạn nhân đi khám nghiệm, sau khi khám nghiệm xong, những người thân sẽ bố trí mai táng cho hai mẹ con.

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