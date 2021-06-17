Bị hỏi một câu vô duyên khi tâm trạng đang buồn bực, một người đàn ông tại Indonesia đã giết luôn người hỏi rồi cướp tiền vàng bỏ trốn.

Tờ India đưa tin, sự việc khó tin này đã xảy ra tại tại Kampung Pasir Jonge, Indonesia trong sự hoài nghi của nhiều người. Không có mấy ai tin được chỉ vì một lý do nhỏ mà nam thanh niên đã ra tay giết người rồi phải dành thời gian còn lại của đời mình đằng sau song sắt.

Truyền thông đưa tin, Faiz Nurdin (28 tuổi) đã giết hàng xóm của mình là Aisyah (32 tuổi) khi cô đang mang thai. Lý do là vì cô thúc giục anh lấy vợ một cách vô duyên vào ngày 19/1/2018.

Faiz Nurdin bị bắt sau khi gây án - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 18/1, Faiz đang ngồi chơi trước cửa nhà như bình thường thì Aisyah đi đến và tiếp cận với anh. Câu chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu như Aisyah không hỏi Faiz một câu khá riêng tư: “Những người khác bằng tuổi cậu đã kết hôn hết rồi, tại sao cậu vẫn chưa lấy ai?”

Câu hỏi mang tính xã giao này khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu dù cho chẳng mang ác ý gì. Đặc biệt, đối với Faiz, đó là một lời thách thức và gây tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Và có ai ngờ được rằng, đó lại chính là chiếc chìa khóa khởi động “con quỷ” trong con người Faiz.

Cảnh sát công bố ảnh hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Internet

Ngày hôm sau, Aisyah rất niềm nở khi Faiz đến nhà mình chơi. Khi mà Faiz đang ngồi ở phòng khách thì Aisyah bận việc ở phòng ngủ. Trong lúc Aisyah không đề phòng, Faiz đã đẩy cô ngã xuống giường và bóp cổ nạn nhân. Trong lúc giằng co, Faiz đã bị cắn vào tay. Tuy nhiên, vì là phụ nữ, Aisyah đã mất đi tính mạng dưới tay Faiz.

Sau khi giết người, thanh niên Faiz đã bỏ túi 59 đô la và 1 chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn. Nhưng "lưới trời lồng lộng", cảnh sát cảnh sát Jakarta đã tìm được tung tích của tên sát nhân và nhanh chóng bắt giữ sau khi phải bắn 1 viên đạn vào chân anh ta khi anh ta đang cố chạy trốn.

Theo báo cáo, Faiz Nurdin sẽ có nguy cơ đối mặt với án tù chung thân sau khi bị xét xử.

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