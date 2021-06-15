Ana - 23 tuổi là bệnh nhân quen thuộc tại phòng khám của bác sĩ Wee Teong Boo (67 tuổi). Trong một lần bị nổi mụn trứng cá và được vị bác sĩ này chữa khỏi, Ana đã tin tưởng tuyệt đối ông ta mà không có chút mảy may nghi ngờ nào.

Đến phòng khám vì căn bệnh đau dạ dày, Ana được bác sĩ Wee yêu cầu cởi quần và nằm lên chiếc giường nhôm kê cao để ông khám bụng. Có chút bối rối và lo ngại khi nhận ra không gian xung quanh chỉ có mình và vị bác sĩ kia nhưng vì tin tưởng nên Ana đã làm theo lời bác sĩ.

Vào ngày 25/11/2015, Wee Teong Boo dần lộ diện mình là một tên " yêu râu xanh " chính hiệu khi có những hành động biến thái trên cơ thể của cô bé Ana.

Sau đó, giai đoạn kiểm tra bụng của Ana diễn ra trong sự lo sợ của cô. Vị bác sĩ Wee liên tục đụng chạm vào vùng nhạy cảm của cô bé khiến cô nhiều lật giật nảy mình lên nhưng không dám hé răng một lời kêu ca vì xấu hổ. Cô tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, tự nhủ do bản thân đã nghĩ quá nhiều.

Buổi thăm khám địa ngục

Vào ngày 30/12/2015, Ana quay lại phòng khám của bác sĩ Wee để xin thuốc dạ dày kèm theo khám phụ khoa. Khi bác sĩ Wee bắt đầu kiểm tra phần bụng dưới của Ana, ông ta đã tự động cởi bỏ nút quần nữ sinh và kéo quần cô xuống rất thấp.

Sau khi khám âm hộ cho Ana, bác sĩ Wee lại yêu cầu cô cởi hẳng quần đùi và quần lót ra rồi lên giường bệnh nằm. Nhớ đến buổi khám lần trước, Ana ngại ngùng và lo sợ nhưng vẫn làm theo.

Buổi thăm khám hôm ấy trở thành một vết sẹo lớn trong Ana - Ảnh minh họa: Internet

Đến cạnh giường bệnh, bác sĩ Wee đứng giữa hai chân của Ana. Về phần mình, do quá ngại ngùng nên suốt quá trình đó, cô nữ sinh không dám hé mắt ra nhìn. Nhưng nhận thấy có “thứ gì đó” đang tiến sâu vào trong cơ thể mình, Ana giật mình và mở mắt thấy vị bác sĩ kia đang di chuyển ra vào cơ thể mình cùng với chiếc quần của ông ta đã bị cởi khóa hoàn toàn.

Nhận thức được sự việc vừa rồi, Ân bật dậy trong sợ hãi và yêu cầu bác sĩ Wee dừng ngay hành động cưỡng hiếp mình. Cô nữ sinh nhanh chóng chạy về nhà mà không nhận ra chiếc quần mình đang ướt đẫm máu.

Sự mặc cảm và sợ hãi của cô gái mới đôi mươi

Về nhà với chiếc quần đầy máu cùng âm hộ liên tục rỉ máu, Ana nhanh chóng vào phòng tắm để rửa sạch đi các vết dơ mà bác sĩ Wee để lại. Thế nhưng, Ana càng tắm thì phần dưới cơ thể cô càng chảy máu không ngừng khiến cô rất lo sợ.

Suốt ngày hôm đó, mỗi khi đi vệ sinh, Ana liên tục chảy máu. Tối đi ngủ, Ana tự trấn an bản thân sẽ không sao, chỉ cần một giấc ngủ say là có thể trở lại bình thường.

Vì quá mặc cảm và tự ti, Ana đã mất nhiều thời gian để có thể kể với mẹ sự việc đã xảy ra với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sáng ngủ dậy, vùng kín của Ana liên tục chảy máu nên thành ra cô sợ hãi mỗi khi phải đi vệ sinh. Ana sinh ra trầm cảm, cô bé ngày càng thu mình và gặm nhấm nỗi đau một mình.

Với bản năng của một người mẹ, mẹ Ana gặng hỏi Ana mình nhiều lần khi thấy sự khác lạ ở con gái mình. Ban đầu, vì mặc cảm, Ana tính giấu nhẹm chuyện xấu hổ này với mẹ. Nhưng sau hồi lâu được mẹ hỏi han, Ana đã kể lại sự việc tại phòng khám của bác sĩ Wee.

Mẹ của Ana vô cùng sốc và câm phẫn sau khi nghe cô bé kể chuyện, bà quyết tâm phải bắt tên yêu râu xanh kia trả giá. Sau đó, 2 mẹ con Ana đã cùng đi báo cảnh sát.

Tại cơ quan cảnh sát, Ana được kiểm tra y tế và phát hiện màng trinh mới bị rách cùng vùng kín có hai vết thương lớn, sưng tấy lên. Kết hợp cùng lời khai của Ana, cảnh sát đã đến phòng khám của bác sĩ Wee nhằm điều tra sự việc.

Lời khai bất ngờ của người vợ và sự thật được phơi bày tại tòa

Khi được cảnh sát tra hỏi về hành vi của mình, bác sĩ Wee cho rằng mình không làm gì sai. Bên cạnh đó, không chỉ riêng thái độ bác sĩ Wee Teong Boo, phản ứng của vợ ông ta, bà Quek Bee Nar (61 tuổi) cũng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Bà tin rằng chồng mình không bao giờ cưỡng bức hay lạm dụng tình dục người khác vì ông ấy là một người có nhân phẩm tốt.

Bên cạnh đó, bà Quek còn từng trả lời các câu hỏi của cảnh sát về đời sống tình dục của 2 vợ chồng vào ngày 1/1/2016 rằng chồng mình là một người đàn ông bất lực do rối loạn cương dương.

Cụ thể, bà Quek nói: "Ngoài việc tin tưởng vào tính cách chồng mình, từ lâu chồng tôi đã không thể thực hiện được chuyện chăn gối. Anh ta đã quá già rồi, dương vật của anh ta còn không thể cương cứng được thì làm sao mà cưỡng hiếp phụ nữ cơ chứ?".

Bà Quek đã nói dối vì ngại ngùng khi phải kể về đời sống riêng tư của mình cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, lời khai của bà Quek trên phiên tòa lại thay đổi. Bà vô tình tiết lộ chồng mình - bác sĩ Wee vẫn có thể quan hệ chỉ là thường xảy ra nhanh chóng. Qua đó, các công tố viên còn muốn luận tội bà Quek tội danh cung cấp thông tin sai lệch, chống người điều tra.

Khi Phó Công tố viên Amanda Chong hỏi bà Quek tại sao lại cho lời khai giả trước đây. Bà Quek trả lời do bản thân không có kinh nghiệm trong việc trả lời thẩm vấn. Bên cạnh đó bà cũng thấy rất ngại ngùng khi chia sẻ đời sống riêng tư của mình cho người khác.

Bà Quek ngượng ngùng đáp lại cáo buộc của mình: “Tôi là người không thích nói dối. Chuyện tiết lộ những chi tiết riêng tư, thân mật của hai vợ chồng trước mặt công chúng và tòa án là điều rất khó khăn đối với tôi”.

Hành vi trên của bà Quek không những không giúp được chồng trốn tội mà còn khiến nhiều người trở nên câm phẫn 2 vợ chồng lươn lẹo này. Tuy vậy, bản thân bác sĩ Wee Teong Boo vẫn được nhiều người mù quáng tin tưởng và đứng ra bảo vệ khiến cho quá trình điều tra vụ án khó khăn thêm.

(Còn tiếp...)