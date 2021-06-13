Bị HLV 'nổi máu dê' giữa thanh thiên bạch nhật, mỹ nhân phòng tập có màn 'đáp trả' khiến tên háo sắc 'á khẩu'

Thế giới 13/06/2021 07:59

Việc bị sàm sỡ tại nơi công cộng từ lâu đã trở thành một vấn đề nóng trong xã hội. Dù cho những kẻ sàm sỡ đa phần phải chịu phạt nhưng vẫn còn tồn tại không ít những người mang ý đồ xấu xa với cơ thể người khác.

Cụ thể, mới đây trên nền tảng Tik Tok, một video đã kể về câu chuyện của một cô gái bị HLV tại nơi cô tập thể hình sàm sỡ đã trở nên viral và đạt tới 3,6 triệu lượt xem. Nhiều người khen ngợi cô gái này thật thông minh và dũng cảm khi tố giác người gây hại đến mình.

Fern Villaceran là một cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội với thân hình bốc lửa sống tại Philippines đã tiết lộ mình bị một HLV thể hình tại phòng tập cô hay lui đến quấy rối tình dục nhiều lần. Sự việc nhanh chóng làm dư luận của nước này một phen xôn xao.

Fern chia sẻ, cô là một người thích tập gym và hay đến phòng tập. Gần đây, cô bị một HLV tại nơi này sàm sỡ, cố tình động chạm vào các vùng nhạy cảm trên cơ thể cô.

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Tên HLV không lường trước việc hành động của mình đã bị quay lại toàn bộ - Ảnh: Internet

Khi gặp quản lý phòng tập, cách xử lý của người này khiến cô thật sự sốc. Quản lý nơi này phản hồi bằng câu nói vô trách nhiệm "không có chứng cứ thì không thể xử lý".

Dù rất tức giận, Fern lập ra một kế hoạch nhằm vạch mặt tên HLV háo sắc này. Hôm đó, cô tập động tác ngồi xổm nâng tại và quay mặt vào tường và âm thầm đặt máy quay đằng xa.

Không ngoài dự đoán, HLV nam kia đi tới đằng sau Fern và đưa tay chạm vào vòng ba của cô vô cùng thản nhiên. Tuy nhiên, vì đã sắp đặt trước, hành động này của tên HLV dê xồm đã bị ghi lại hết toàn bộ.

Sau đó, Fern đưa bằng chứng mình có được cho ban quản lý phòng tập để nơi này nhanh chóng giải quyết vụ việc. Cô cho biết, đây là lần thứ 4 cô bị tên HLV này quấy rối.

Sau khi nhận được bằng chứng của Fern, phòng tập đã sa thải vị huấn luyện viên nam háo sắc với lý do "vi phạm quy định quản lý".

Dưới phần bình luận của video trên, nhiều người kể ra trải nghiệm tương tự của mình. Đồng thời, nhiều lời khen dành cho cô vì đã xử lý sự việc theo cách khôn ngoan và khéo léo.

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