Sự việc một cô gái 16 tuổi bị gã hàng xóm tiêm thuốc kích dục cưỡng hiếp suốt 8 năm trời, khi cô cầu cứu anh họ lại bị người này bắt cóc và tấn công tình dục đang khiến dư luận Ấn Độ dậy sóng.

Sina đưa tin, theo truyền thông Ấn Độ ngày 8/6, 4 người ở Ấn Độ đã bị bắt giữ vì tình nghi bắt cóc và cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Nguồn tin này cũng cho hay, nạn nhân là một cô gái 16 tuổi. Mặc dù mới 16 tuổi nhưng nạn nhân đã bị gã hàng xóm tiêm thuốc kích dục và cưỡng hiếp 8 năm trời Cô gái cho biết bị một cặp vợ chồng sống gần nhà ép cô uống và tiêm thuốc kích dục, gã hàng xóm đã tấn công tình dục cô và vợ anh ta cũng biết chuyện. Nạn nhân cũng cho biết thêm, chuyện này xảy ra suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, vợ chồng này đã phủ nhận cáo buộc của cô gái trẻ.

Cảnh sát cho biết thêm, hai nghi phạm nữa cũng tham gia trong vụ án này là chú ruột của cô gái và con trai 19 tuổi của ông ta và cũng là anh họ của nạn nhân. Sau khi nạn nhân nhờ anh họ giúp đỡ, người này đã ép cô gái quan hệ tình dục. Trong đơn khiếu nại cô gái cũng cho biết, chú của cô đã đưa cô đến Uttar Pradesh với kế hoạch gúp cô kết hôn nhưng trên thực tế là muốn tống tiền gia đình cô gái. Khi nhờ người anh họ giúp đỡ, cô gái này cũng bị anh họ tấn công tình dục Một cảnh sát địa phương cho biết, họ đã tìm thấy 27 trang giấy được cho là của cô gái viết cho bố mẹ mình. Trong đó cô gái viết rằng cô đã nghiện các loại thuốc này và đề cập chuyện gã hàng xóm đe dọa cô rằng, anh ta đã quay video cảnh hai người quan hệ tình dục và sau đó bắt đầu tống tiền cô. Cuối cùng cô gái 16 tuổi rơi vào trầm cảm. Sau đó, nạn nhân đã liên lạc với anh họ của mình từ Uttar Pradesh và nhờ người này giúp đỡ.

Cô gái nói với cảnh sát rằng, người chú sau đó đã đưa cô đến Uttar Pradesh, ở đó cô và người anh họ đã duy trì quan hệ hơn một tháng. Cô gái 16 tuổi nói rằng: “Chú tôi nói với tôi, anh họ muốn kết hôn với tôi”. Sự việc bé gái 16 tuổi bị cưỡng hiếp đang khiến dư luận Ấn Độ dậy sóng Sau khi bố cô gái báo cảnh sát chuyện con gái bị bắt cóc, cảnh sát đã điều động người đến Delhi và Uttar Pradesh để giải cứu cô gái. Anh họ và chú của cô đã bị bắt vào tuần trước, trong khi đó cặp vợ chồng hàng xóm cũng đang bị cảnh sát bắt giữ.

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