Nghĩ rằng chỉ sinh 8 đứa con không ngờ sinh 10, người phụ nữ Nam Phi đi vào lịch sử thế giới

Thế giới 09/06/2021 17:18

Sau 7 tháng 7 ngày mang thai, một người phụ nữ Nam Phi đã hạ sinh 10 đứa trẻ trong một lần sinh con, phá vỡ kỷ lục được lập cách đây một tháng.

Một tháng trước một người phụ nữ 25 tuổi đã lập kỷ lục thế giới khi hạ sinh 9 người con tại Morocco. Vậy nhưng kỷ lục này đã được chị Gosiame Thamara Sithole, 37 tuổi đến từ Nam Phi phá vỡ. Ngày 7/6 tại một bệnh viện của thành phố Pretoria của Nam Phi, chị Gosiame Thamara Sithole đã hạ sinh 10 đứa con. Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới sinh 10 trong một lần mang thai được ghi nhận.

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 Chị Gosiame Thamara Sithole đã lập kỷ lục thế giới khi hạ sinh 10 đứa con trong một lần mang thai

Ban đầu chị Gosiame Thamara Sithole chỉ nghĩ rằng mình sinh 8 nhưng đến lúc sinh, chị đã hạ sinh 7 bé trai và 3 bé gái. Chồng của chị Gosiame Thamara Sithole chia sẻ rằng, vợ anh mang thai 7 tháng 7 ngày và hạ sinh được 10 đứa con. Anh đang rất hạnh phúc nên không thể chia sẻ được nhiều hơn. Trước 10 người con này, chị Gosiame Thamara Sithole đã có một cặp song sinh 6 tuổi.

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 Ban đầu chị Gosiame Thamara Sithole chỉ nghĩ rằng mình sinh 8 nhưng không ngờ lại sinh 10
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 Bà mẹ sinh 10 cho biết chị mang thai tự nhiên và không điều trị hiếm muộn

Gosiame Thamara Sithole chi sẻ rằng, chị mang thai tự nhiên và không điều trị hiếm muộn. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ chị từng bị ốm nên khá lo lắng cho sức khỏe của những đứa con trong bụng. May mắn thay, 10 đứa trẻ sinh ra đều còn sống, các con của chị cần phải nằm trong lồng kính một thời gian. Với lần sinh 10 này, chị Gosiame Thamara Sithole đã lập kỷ lục Guinness.

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