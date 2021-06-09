Chấn động: 7 em bé trần truồng bị nhốt trong căn phòng bẩn thỉu, không có đồ ăn và nước uống

Trang QQ đưa tin, cộng đồng mạng Brazil đang rất sốc trước thông tin 7 em bé từ 3 đến 7 tuổi bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, bẩn thỉu, trên người không có quần áo. Các em bé này không được cung cấp đồ ăn và nước uống. Sau khi được phát hiện, cơ thể các em đều xuất hiện các bệnh như thiếu máu, cảm cúm…

7 em bé từ 3 đến 7 tuổi bị nhốt trong một căn phòng bẩn thỉu, không có đồ ăn và nước uống

Một bé gái 13 tuổi cũng được tìm thấy cùng 7 đứa trẻ này, một nguồn tin cho hay bé gái này chính là dì ruột của các bé bị nhốt. Hai người chị gái của bé gái 13 tuổi được cho là mẹ của 7 em nhỏ, một người là mẹ của 3 đứa trẻ, người còn lại là mẹ của 4 đứa trẻ. Cô bé 13 tuổi được giao trách nhiệm chăm sóc 7 đứa trẻ, khi có ai hỏi tuổi tác thì phải nói dối rằng đã 17 tuổi. Rõ ràng, ở tuổi 13 cô bé vẫn là một đứa trẻ, chăm sóc cho bản thân còn chưa xong sao có thể chăm lo cho 7 đứa trẻ được.