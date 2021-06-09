Chấn động: 7 em bé trần truồng bị nhốt trong căn phòng bẩn thỉu, không có đồ ăn và nước uống

Dư luận Brazil vô cùng phẫn nộ khi 7 em bé từ 3 đến 7 tuổi bị nhốt trong căn phòng bẩn thỉu được phát hiện, người đứng sau vụ việc này còn gây sốc hơn nữa.
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Trang QQ đưa tin, cộng đồng mạng Brazil đang rất sốc trước thông tin 7 em bé từ 3 đến 7 tuổi bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, bẩn thỉu, trên người không có quần áo. Các em bé này không được cung cấp đồ ăn và nước uống. Sau khi được phát hiện, cơ thể các em đều xuất hiện các bệnh như thiếu máu, cảm cúm…
Một bé gái 13 tuổi cũng được tìm thấy cùng 7 đứa trẻ này, một nguồn tin cho hay bé gái này chính là dì ruột của các bé bị nhốt. Hai người chị gái của bé gái 13 tuổi được cho là mẹ của 7 em nhỏ, một người là mẹ của 3 đứa trẻ, người còn lại là mẹ của 4 đứa trẻ. Cô bé 13 tuổi được giao trách nhiệm chăm sóc 7 đứa trẻ, khi có ai hỏi tuổi tác thì phải nói dối rằng đã 17 tuổi. Rõ ràng, ở tuổi 13 cô bé vẫn là một đứa trẻ, chăm sóc cho bản thân còn chưa xong sao có thể chăm lo cho 7 đứa trẻ được.
Lực lượng cảnh sát địa phương các các tổ chức bảo vệ trẻ em cho biết, họ tìm đến nhà sau khi nhận được tin báo nặc danh, và họ thực sự sốc khi chứng kiến những gì diễn ra trước mắt. Những đứa trẻ đều ở trần và bị nhốt trong một căn phòng bẩn thỉu, các bé bị đói và thiếu nước lâu ngày. Hầu hết các bé đều gặp vấn đề về sức khỏe trong đó có một bé mắc chứng tự kỷ. Hiện nay, các bé đang được tổ chức bảo vệ trẻ em chăm sóc và điều trị.
Ban đầu tổ chức bảo vệ trẻ em không tìm thấy hai bà mẹ của các bé nhưng sau đó hai người này đã chủ động liên hệ và mong muốn được đưa các bé đi. Vậy nhưng họ chỉ cung cấp được giấy tờ tùy thân của hai bé nên cơ quan này đã từ chối yêu cầu của họ. Cơ quan này vẫn đang tìm người giám hộ khác đặc biệt là cha của những đứa trẻ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.