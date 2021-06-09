Một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã treo cổ tự tử cùng hai con nhỏ khi không thể tìm được lối thoát giữa đại dịch COVID-19.
- Bị bố mẹ chồng tra tấn tinh thần vì không thể sinh con trai, người phụ nữ đánh cắp bé trai sơ sinh tại bệnh viện
- Không được phục vụ món salad vào bữa tối, chồng đánh con trai nhập viện, giết vợ dã man
Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đang có dấu hiệu được kiểm soát nhưng những người dân của nước này đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả của đại dịch. Tình trạng thất nghiệp, không có thu nhập đang bủa vây những người dân của đất nước có dân số đông thứ hai thế giới này.
Theo QQ, một gia đình 4 người sống tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã lựa chọn treo cổ tự tử vì không có thu nhập để duy trì cuộc sống. Nam chủ nhân của gia đình 43 tuổi, vợ anh 38 tuổi, con trai lớn 12 tuổi và con gái 6 tuổi đều được những người hàng xóm phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà. Không có thu nhập do thất nghiệp, cuộc sống vô cùng khó khăn giữa đại dịch được cho là lý do dẫn đến cái chết của 4 người trong gia đình này.
Theo một người hàng xóm, vào khoảng 11 giờ sáng ngày xảy ra vụ việc, người vợ còn đi lấy sữa. Đến khoảng 13 giờ 15 phút, một số người hàng xóm đi ngang qua nhà thì phát hiện hai vợ chồng treo cổ ở sảnh của tầng 1. Khi vào trong nhà, mọi người lại phát hiện hai con của họ cũng chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ.
Cảnh sát địa phương tức tốc đến hiện trường thì tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh bên cạnh nam chủ nhân. Điều này cho thấy, do cuộc sống khó khăn nên gia đình này đã lựa chọn biện pháp cực đoan để kết thúc mọi chuyện. Cảnh sát trưởng cho biết rằng phía cảnh sát đang khám nghiệm tử thi và thu thập thêm bằng chứng khác. Sợi dây dùng để treo cổ và bức thư tuyệt mệnh cũng được mang đi phân tích để loại trừ mọi khả năng 4 người trong gia đình này bị giết hại.
Trước sự tấn công của làn sóng COVID-19 thứ hai, rất nhiều người dân Ấn Độ rơi vào cảnh thất nghiệp đặc biệt là những người nghèo. Không có công việc đồng nghĩa với việc không có thu nhập để duy trì cuộc sống, điều này khiến nhiều người dân Ấn Độ lựa chọn những biện pháp cực đoan để kết thúc cuộc sống.