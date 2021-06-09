Đau lòng: Không có tiền trang trải cuộc sống, cặp vợ chồng Ấn Độ treo cổ tự tử cùng 2 con giữa đại dịch COVID-19

Thế giới 09/06/2021 12:29

Một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã treo cổ tự tử cùng hai con nhỏ khi không thể tìm được lối thoát giữa đại dịch COVID-19.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đang có dấu hiệu được kiểm soát nhưng những người dân của nước này đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả của đại dịch. Tình trạng thất nghiệp, không có thu nhập đang bủa vây những người dân của đất nước có dân số đông thứ hai thế giới này.

covid 19 1
 Dịch bệnh COVID-19 khiến đời sống người dân Ấn Độ ngày càng khó khăn hơn

Theo QQ, một gia đình 4 người sống tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã lựa chọn treo cổ tự tử vì không có thu nhập để duy trì cuộc sống. Nam chủ nhân của gia đình 43 tuổi, vợ anh 38 tuổi, con trai lớn 12 tuổi và con gái 6 tuổi đều được những người hàng xóm phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà. Không có thu nhập do thất nghiệp, cuộc sống vô cùng khó khăn giữa đại dịch được cho là lý do dẫn đến cái chết của 4 người trong gia đình này.

Theo một người hàng xóm, vào khoảng 11 giờ sáng ngày xảy ra vụ việc, người vợ còn đi lấy sữa. Đến khoảng 13 giờ 15 phút, một số người hàng xóm đi ngang qua nhà thì phát hiện hai vợ chồng treo cổ ở sảnh của tầng 1. Khi vào trong nhà, mọi người lại phát hiện hai con của họ cũng chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ.

covid 19 2
 Mạng xã hội Ấn Độ sốc trước thông tin gia đình 4 người treo cổ tự tử vì không có thu nhập để trang trải cuộc sống

Cảnh sát địa phương tức tốc đến hiện trường thì tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh bên cạnh nam chủ nhân. Điều này cho thấy, do cuộc sống khó khăn nên gia đình này đã lựa chọn biện pháp cực đoan để kết thúc mọi chuyện. Cảnh sát trưởng cho biết rằng phía cảnh sát đang khám nghiệm tử thi và thu thập thêm bằng chứng khác. Sợi dây dùng để treo cổ và bức thư tuyệt mệnh cũng được mang đi phân tích để loại trừ mọi khả năng 4 người trong gia đình này bị giết hại.

covid 19 3
 Cảnh sát đã đến hiện trường và phát hiện thư tuyệt mệnh của nam chủ nhân ngôi nhà
covis 19 5
 Cảnh sát trưởng đã cho phân tích mọi chi tiết để loại trừ khả năng gia đình 4 người này bị giết hại

Trước sự tấn công của làn sóng COVID-19 thứ hai, rất nhiều người dân Ấn Độ rơi vào cảnh thất nghiệp đặc biệt là những người nghèo. Không có công việc đồng nghĩa với việc không có thu nhập để duy trì cuộc sống, điều này khiến nhiều người dân Ấn Độ lựa chọn những biện pháp cực đoan để kết thúc cuộc sống.

Bạn gái cũ kết hôn, chàng trai cải trang thành cô dâu lẻn vào hôn lễ và cái kết chẳng thể ngờ

Bạn gái cũ kết hôn, chàng trai cải trang thành cô dâu lẻn vào hôn lễ và cái kết chẳng thể ngờ

Trong ngày cưới của bạn gái cũ, chàng trai đã hóa trang thành cô dâu lẻn vào đám cưới với mong muốn gặp được người thương nhưng đã bị bắt quả tang.

Xem thêm
Từ khóa:   Ấn Độ làn sóng COVID-19 thứ hai tình hình dịch bệnh Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích