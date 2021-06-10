Người phụ nữ 36 tuổi nhẫn tâm ra tay giết hại cha ruột chỉ vì cha cô dùng thìa nếm thử món súp trong nồi

Thế giới 10/06/2021 17:43

Một người phụ nữ Nga đã ra tay giết hại cha mình vì cha cô nếm thử món súp trong nồi bằng thìa gây chấn động mạng xã hội nước này.

Theo Mạng Hoàn Cầu, truyền thông Nga ngày 9/6 đưa tin, một người phụ nữ 36 tuổi sống ở vùng Arkhangelsk của Nga đã ra tay sát hại cha ruột của mình. Nguyên nhân được cho là người cha đã dùng thìa uống trực tiếp nước súp trong nồi cơm điện. Hiện tại người phụ nữ này đã bị cảnh sát bắt giữ.

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 Một người phụ nữ Nga nhẫn tâm ra tay sát hại cha ruột của mình chỉ vì một lý do rất đơn giản

Cảnh sát khu vực Arkhangelsk cho biết, trong quá trình thẩm vấn, người phụ nữ này đã đề cập đến việc cô và cha cô đã xảy ra tranh cãi. Nguyên nhân là vì cha cô đã uống trực tiếp nước súp trong nồi cơm điện bằng thìa. Trong lúc cãi vã, người phụ nữ 36 tuổi đã dùng dao đâm vào lưng cha ruột của mình khiến cha cô tử vong. Hiện nay cô đang vô cùng hối hận về hành vi của mình.

Theo pháp luật địa phương, hành vi giết người của người phụ nữ này đã cấu thành tội hình sự, vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra. Mạng xã hội Nga thực sự sốc trước thông tin này, chỉ vì một lý do rất đơn giản nhưng cô gái lại trở thành tội phạm giết người. Người bị cô sát hại không ai khác lại chính là cha ruột của cô.

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Từ khóa:   tội phạm giết người hành vi giết người tử vong

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