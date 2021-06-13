Suốt hơn 40 năm, bà Brenda bị mang tiếng là đã bỏ đi trong đêm khi chồng đang ngủ. Chồng bà cũng không ngừng đau buồn vì sự việc này. Nhưng đến gần đây, sự việc mới được sáng tỏ.

Tờ The Sun đưa tin, ngày 8/6, ông David Venables sống tại ở Kempsey, Worcestershire, Anh, bị bắt giữ vì tội danh giết vợ và sẽ phải hầu tòa vào ngày 15/6 sắp tới. Cụ thể, vào năm 1982, tức 39 năm về trước, ông David Venables đã trình báo rằng vợ mình - bà Brenda đã bất ngờ mất tích khi ông đang ngủ. Tại thời điểm đó, không có manh mối nào chứng minh rằng bà Brenda đã bị sát hại nên vụ án được khép lại và đóng mác là một vụ mất tích.

Bài báo nói về vụ mất tích của bà Brenda vào 39 năm trước - Ảnh: The Sun Gần đây, khi trang trại mà ông bà Venables từng sinh sống được bảo dưỡng định kỳ, người ta phát hiện có xương người dưới bể tự hoại. Vụ việc sau đó được nhanh chóng điều tra, sau khi thực hiện việc xét nghiệm ADN, người ta khẳng định đây là hài cốt của bà Brenda - người phụ nữ đã mất tích vào gần 40 năm về trước. Trang trại nơi vợ chồng nhà Venables sinh sống - Ảnh: The Sun Ông David sau đó đã bị bắt giữ vì bị cho là có liên quan đến cái chết của vợ. Vụ án được cho là đã xảy ra trong khoảng từ ngày 2/5 đến 5/5/1982.

Bể phốt nơi tìm thấy hài cốt của bà Benda - Ảnh: The Sun Lật lại vụ án vào năm đó, hàng xóm có cho lời khai rằng: "Bà này thường về nhà bố mẹ đẻ mỗi tuần. Nhưng sau đó, ông David bỗng nói là vợ đã lén chuyển đến Tây Ban Nha khi ông còn ngủ." Việc một cư dân bị mất tích không lý do lúc đó trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người suốt một thời gian dài. Có người còn đồn rằng bà đã bị sát hại nhưng kết quả điều tra đã dập tắt đi tin đồn đó. Ông David đã bị bắt giữ sau gần 40 năm sát hại vợ mình - Ảnh: The Sun Bởi vì năm đó không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về bà Brenda, cảnh sát cho rằng có thể bà đã chết. Thậm chí vì không có thi thể nên chỉ có thể thêm tên bà vào chung bia mộ cùng với cha mẹ. "Tôi mới chuyển đến thì bà ấy mất tích. Cảnh sát còn tìm dưới sông hồ vì nghi ngờ bà bị chết đuối nữa, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả", một cư dân kể lại.

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