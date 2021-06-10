Ngày 20/6/2019, gia đình của Mackenzie bất ngờ thông báo với cảnh sát về sự mất tích kỳ lạ của cô. Nhiều ngày trôi qua, điện thoại của Mackenzie luôn ở trạng thái tắt nguồn, không ai liên lạc được. Khi cảnh sát bắt tay vào điều tra vụ án thì đã tìm thấy một manh mối đáng ngờ. Qua camera ghi lại, nữ sinh có mặt lần cuối trước khi mất tích là ở sân bay Quốc tế Salt Lak và sau đó đón một chuyến xe Lyft từ sân bay đến công viên Hatch Park ở phía bắc thành phố Salt Lake.

Mackenzie Lueck (23 tuổi) là nữ sinh đang theo học tại trường Đại học Utah, Mỹ. Trái ngược với các nữ sinh đại học khác, Mackenzie hoàn toàn không có hứng thú với các chàng trai trẻ mà cô lại bị hấp dẫn bởi những người đàn ông lớn tuổi, có sự từng trải trong cuộc sống và tài chính vững vàng. Vì vậy, cô gái đã thông qua các ứng dụng hẹn hò cũng như các trang mạng xã hội để tìm kiếm Sugar Daddy.

Sau quá trình điều tra, công tố viên cho biết, Ajayi và Mackenzie bắt đầu quen nhau vào đầu năm 2018, trên trang web hẹn hò Seeking Arrangement. Trước khi dụ dỗ Mackenzie, người đàn ông này đã vướng nhiều vụ cưỡng hiếp và gây thương tích cho nhiều cô gái trẻ. Bên cạnh đó, hắn còn bị vợ cũ cáo buộc rằng từng dọa giết nếu cô dám ly dị với hắn.

Sau đó, sự việc không hé ra thêm một manh mối nào mãi cho đến gần 1 năm sau, trong một lần tình cờ điều tra các đoạn tin nhắn trong ứng dụng hẹn hò của Mackenzie, các nhà chức trách tìm thấy một tài khoản Sugar Daddy trùng khớp với thông tin, địa điểm nữ sinh mất tích là của Ayoola Ajayi (31 tuổi) - một tiểu thuyết gia trẻ với cuốn sách "Giả mạo danh tính" đang bán chạy trên trang thương mại điện tử Amazon.

Nhận thấy Ajayi là nghi phạm hàng đầu cho vụ mất tích của Mackenzie, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến nhà hắn ta điều tra. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện đồ đạc của Mackenzie bên trong nhà và một vài mảnh hài cốt bí ẩn được chôn ở sân sau. Khi pháp y chưa xác minh được các mảnh hài cốt đó là của ai, Ajayi đã nhanh chóng cúi đầu nhận tội giết Mackenzie.

Đồ đạc của Mackenzie Lueck được cảnh sát tìm thấy tại nhà Ajayi

Tên sát nhân khai nhận ngay từ khi mới quen nữ sinh, hắn ta đã muốn dụ dỗ cô đến nhà nhằm ra tay sát hại. Khi được hỏi lý do tại sao, hắn trả lời một cách man rợ rằng, hắn muốn trải nghiệm cảm giác giết người là như thế nào. Qua đó, hắn có thể hiểu hơn về tâm lý học sát nhân, tạo nguồn cảm hứng chân thật cho những cuốn tiểu thuyết sau này của mình.

Cụ thể, hắn kể về hành vi phạm tội rằng, ban đầu hắn vờ trói Mackenzie bằng dây thừng để "cuộc vui" của họ trở nên cao trào hơn, nhưng thực chất là để dễ dàng khống chế nạn nhân, không cho nạn nhân chạy thoát. Sau khi trói tay và chân của nữ sinh, hắn liền dùng hết sức để bóp cổ cô. Thậm chí, mãi không thấy Mackenzie tắt thở, tên sát nhân máu lạnh còn dùng tới thắt lưng của mình để siết cổ cho đến khi nữ sinh hoàn toàn bất động, không còn giãy giụa. Sau đó để phi tang xác, hắn tẩm xăng lên người cô và thiêu xác ngay trong sân sau nhà mình. Khi thi thể cháy rụi, hắn đi giấu trong một ngôi mộ nông tại hẻm núi Logan.

Tên Ayoola Ajayi khi bị cảnh sát áp giải tại nhà

Tại phiên tòa xét xử, Ajayi đã nhận hai tội danh liên tiếp là giết người nghiêm trọng cấp độ một và xâm phạm thân thể con người cấp độ ba. Cuối cùng, thẩm phán quận Venice Treasure đã kết án Ajayi tù chung thân không có khả năng được ân xá.

Lúc này, đứng trước vành móng ngựa, tên sát nhân mới gửi lời xin lỗi sâu sắc đến quý tòa cũng như gia đình nữ sinh xấu số. Về phía gia đình nữ sinh, cha mẹ của Mackenzie gần như gục ngã tại phiên tòa khi nghe tên sát nhân thuật lại những gì hắn đã gây ra cho con gái họ.

Cha của Mackenzie chia sẻ với giọng nói nghẹn ngào: "Con gái tôi là một người tốt bụng và biết quan tâm đến người khác. Giờ đây, tôi sẽ không có cơ hội để thấy nó lớn lên mỗi ngày nữa". Còn anh của Mackenzie, người luôn sát cánh bên cạnh nữ sinh từ bé đến lớn chia sẻ: "Đây là một cơn ác mộng mà tôi không thể tỉnh lại. Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho con quái vật đã cướp đi mạng sống của em ấy."

Bi kịch qua đi, thảm án khép lại, thế nhưng nỗi đau còn mãi trong lòng những người ở lại là gia đình nạn nhân. Tiền bạc và những thứ tình cảm vụ lợi đã khiến một nữ sinh với tương lai tươi sáng mất đi chính mạng sống của mình.