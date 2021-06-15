Ấn Độ: Người đàn ông đào hoa, nhiều vợ đông con nhất thế giới qua đời

Thế giới 15/06/2021 09:31

Sau một cuộc đời kéo dài hơn 3/4 thế kỷ, ông Ziona Chana đã qua đời trong vòng tay của đại gia đình gần 200 người của mình. Được biết ông là người đàn ông có nhiều vợ con nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Theo tin tức từ BBC, ông Ziona Chana sống tại bang Mizoram, Ấn Độ vừa qua đời hôm 13/6 vừa rồi. Ông để lại "di sản" mà ít ai có thể làm được là 38 người vợ, 89 người con và 36 người cháu.

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Ông Ziona Chana qua đời và để lại 'di sản' độc nhất - Ảnh: Internet

Hãng thông tấn PTI tiết lộ sau khi phỏng vấn các bác sĩ, ông Chana 76 tuổi đã bị cao huyết áp và tiểu đường được một thời gian. Do tự diều trị tại nhà, tình trạng của ông ngày càng xấu đi. Đến khi được đưa vào viện hom 13/6, sau khi thực hiện các biện pháp hồi sức, các bác sĩ chính thức thông báo ông Chana đã không qua khỏi.

Kỷ lục nhiều vợ, đông con, lắm cháu của ông Chana từ lâu đã có nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng mấy đến việc danh tiếng của gia đình ông mà còn làm cho ngôi làng Baktawng ở Đông Bắc Ấn Độ nơi ông sinh sống thu hút thêm nhiều du khách mỗi năm.

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Ông Ziona Chana cùng gia đình của mình - Ảnh: Getty Images

Sinh ngày 21/7/1945, ông Ziona Chana gặp gỡ người vợ đầu vào năm 1962 khi ông mới 17 và bà 20. Sau đó, tuy lấy thêm nhiều vợ và có "con đàng cháu đống" nhưng gia đình ông Chana rất hòa thuận và có kỷ luật.

Ấn Độ: Người đàn ông đào hoa, nhiều vợ đông con nhất thế giới qua đời - Ảnh 3
Ông Ziona Chana bên các bà vợ - Ảnh: Getty Images

Một điều làm nhiều người thích thú khi nhắc đến gia đình "người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới" nữa là dù cho có đến gần 200 thành viên, họ đều sống chung trong 1 căn nhà lớn có 4 tầng với tên gọi "Chuuar Than Run", nghĩa là “Ngôi nhà thế hệ mới” với 100 phòng. Trong khi các gia đình con, cháu được phân chia phòng sinh hoạt riêng, các bà vợ của ông Chana ngủ chung tại căn phòng tập thể lớn gần sát phòng riêng của ông Chana.

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Ngôi nhà nơi đại gia đình ông Chana sinh sống - Ảnh: Getty Images

Người vợ lớn tiểu nhất của ông Chana tên là Zathiangi, bà là người phụ trách quán xuyến các công việc hàng ngày của gia đình mình. Theo thông tin từ tờ Economic Times, với số lượng thành viên lớn như vậy, cần đến 100 kg gạo, 60 kg khoai tây và 30 con gà mới đủ khẩu phần ăn cho cả đại gia đình ông Chana mỗi ngày.

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