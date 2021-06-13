Bí mật đám cưới Hoàng gia Anh: Chiếc váy cưới ‘to sụ’ khiến Công nương Diana ‘khổ sở’ hay ‘thủ thuật’ độn bụng của Công nương Kate

Thế giới 13/06/2021 08:29

Trong đám cưới của Hoàng gia Anh chứa đựng nhiều bí mật hơn chúng ta tưởng. Dưới vẻ ngoài xa hoa và tráng lệ, có những điều mà phải để ý thật kỹ ta mới nhận ra.

Khi nhắc tới đám cưới của Hoàng gia Anh, ta thường nhớ đến những thứ diễm lệ, xa xỉ, đắt tiền, sang trọng, lấp lánh và hằng hà sa số những thứ đắt đỏ khác. Mỗi đám cưới đều là một trang lịch sử được lưu lại truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nhưng tồn tại với điều đó, có nhiều bí mật mà đến tận bây giờ mới có cơ hội được tiết lộ.

Công nương Kate được độn thêm vào hông và bụng để trông thật hoàn hảo

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Chiếc váy giúp Công nương Kate thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet

Hôn lễ năm 2011 chính là một trong những đám cưới mang tâm điểm nhất trên thế giới. Công nương Kate khi đó diện trên mình thiết kế váy cưới của Alexander McQueen có giá trị 332.000 USD. Từng chi tiết trên bộ váy đều được làm thủ công.

Bởi vì có giá trị lớn không tưởng, chiếc váy đã giúp cô dâu bù đắp vào nhiều phần thiếu sót trên cơ thể. Cụ thể, nhà thiết kế đã khéo léo may thêm một lớp độn vào phần hông và bụng bên dưới chiếc váy làm Công nương Kate có thân hình kiều diễm với tỷ lệ cơ thể dường như bước ra từ trong hoạt hình Disney.

Đế giày Công nương Diana chỉ tầm 2 phân vì Công nương có chiều cao bằng Thái tử Charles 

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Trong suốt thời gian kết hôn cùng Thái tử Charles, Công nương Diana chưa từng được mang giày cao gót - Ảnh: Internet

Mọi cô dâu đều muốn bản thân mình là người đẹp nhất trong ngày cưới nên ngoài váy áo hay trang sức thì đôi giày cũng phải tôn dáng một cách đặc biệt. Nhưng Công nương Diana vốn có chiều cao bằng Thái tử Charles nên đành ngậm ngùi mang đôi giày gần như bệt trong ngày đẹp nhất đời mình. 

Ngoài ra, một chi tiết cho thấy tình cảm mà Công nương Diana dành cho Thái tử là thiết kế in hai chữ cái D và C dưới đế giày.

Điểm nhấn màu xanh mang lại hạnh phúc và may mắn trong đám cưới của Công nương Meghan Markle

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Chiếc váy có mảnh vải xanh được cắt ra từ chiếc váy mà lần đầu cô đi hẹn hò cùng Hoàng Tử Harry - Ảnh: Internet

Chi tiết mảnh vải màu xanh được khéo léo may bên trong váy cưới nên không ai có thể phát hiện ra bí mật này.

Trong đám cưới của mình vào năm 2018, công nương sứ Sussex diện váy cưới cổ thuyền thương hiệu Givenchy trị giá khoảng 265.000 USD. Điều đặc biệt là bên trong chiếc váy có mảnh vải xanh được cắt ra từ chiếc váy mà lần đầu cô đi hẹn hò cùng Hoàng Tử Harry. Từ lâu tại Anh đã có truyền thống nếu cô dâu mặc thứ gì màu xanh sẽ có được sự chúc phúc, mang lại một cuộc hôn nhân viên mãn.

Công nương Diana lỡ làm bẩn váy cưới trước khi lên lễ đường

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Công nương Diana đã làm đổ một ít nước hoa lên chiếc váy cưới hàng trăm nghìn đô của mình - Ảnh: Internet

Chỉ một thời gian ngắn trước khi làm lễ, vì quá hồi hộp, Công nương Diana đã làm đổ một ít nước hoa lên chiếc váy cưới hàng trăm nghìn đô của mình. Tuy nhiên, vì vết bẩn không có gì nghiêm trọng nên bà đã tự tin suốt buổi lễ và cầu mong không ai nhận ra sự cố này.

Quả thật, cho đến tận bây giờ, một chuyên gia trang điểm có mặt tại lúc đó tiết lộ sự việc thì chúng ta mới biết được thông tin này. Nhanh chóng, nhiều người tìm thấy một số hình ảnh ghi lại cũng cho thấy Công nương âm thầm dùng tay che đi vết bẩn trên váy mình.

Chiếc váy của Công nương Diana to đến nỗi không vừa xe ngựa

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Vì chiếc váy quá lớn, Công nương Diana phải khổ sở lắm mới vào được trong xe ngựa - Ảnh: Internet

Hôn lễ thế kỷ vào năm 1981 mang một điểm nhấn đặc biệt là chiếc váy xa xỉ của Công nương Diana. Chiếc váy đính 10.000 viên ngọc trai, phần đuôi 8m, được làm hoàn toàn bằng thủ công và có trị giá ước tính là 127.000 USD vào năm đó.

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Độ 'vĩ đại' của chiếc váy cưới mà Công nương Diana diện vào hôn lễ - Ảnh: Internet

Nhưng có một sự cố không được tính trước trong hôn lễ là kích thước của chiếc xe ngựa mà cô dâu chú rể sử dụng. Để bước vào cỗ xe, nhiều người đã hợp lực giúp Công nương dồn chiếc váy vào bên trong nên khi tới nhà nguyện St Paul's, ai cũng thấy rõ mồn một từng nếp nhăn trên chiếc váy của cô.

Đôi bông tai Công nương Kate đeo vào ngày cưới chính là của hồi môn từ gia đình nhà gái

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Công nương Kate cùng đôi hoa tai 'hồi môn' của mình - Ảnh: Internet

Thật vinh hạnh khi có cô con gái có thể bước vào hào môn, làm con dâu của một trong những gia tộc vương giả bậc nhất thế giới. Gia đình Công nương Kate đã tặng cô đôi hoa tai được thiết kế theo hình chiếc lá và hạt cây sồi, bên ngoài có đính kim cương vô cùng tinh xảo. Đôi bông tai cũng đã được Công nương diện lên vào hôm đám cưới.

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Từ khóa:   Đám cưới Hoàng gia Anh sự thật về Công nương Diana Meghan Markle

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