Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 12h30 chiều ngày 20/6.

Theo USA TODAY, một người đàn ông 29 tuổi đến từ Colorado đã tử vong do bị sét đánh vào khoảng 12h30 chiều ngày 20/6 (giờ địa phương) khi đang đứng trong vùng nước sâu đến mắt cá chân ở Bãi biển New Smyrna, bà Tamra Malphurs, phát ngôn viên của Đội Cứu hộ An toàn Bãi biển trả lời USA TODAY qua email.

Cảnh sát trưởng Quận Volusia Mike Chitwood, trong một bài đăng trên Facebook, cho biết người đàn ông này đi cùng vợ.

"Họ đang đến bãi biển của chúng tôi để ăn mừng đám cưới. Trong một giây kinh hoàng, mọi thứ đã thay đổi", Chitwood viết. "Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người đã làm việc rất nhanh chóng để hỗ trợ và đưa anh ấy đến bệnh viện để có cơ hội cứu sống".

Các nhà chức trách cho biết cặp đôi này đang trong tuần trăng mật.

