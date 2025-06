"Tuy nhiên, cho đến nay, việc Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chưa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với ông N.V.K, người đã trực tiếp thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với chúng con có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình điều tra, có nguy cơ bỏ lọt tội phạm và quan trọng hơn là làm kéo dài nỗi đau về tinh thần cho những đứa trẻ như chúng con. Trong vụ việc này, ông K đã từng thừa nhận hành vi sai trái.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào tháng 6/2024, hai chị em ruột N.T.Q.H, sinh năm 2004 và N.T.Q.L, sinh năm 2007, đã trình báo công an về việc bị cha ruột xâm hại tình dục khi các cháu 7 tuổi và 10 tuổi. Ngày 25/6/2024, trong lúc về thăm quê, bà Đỗ T.H và 2 con gái Q.H và Q.L đã tới công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tố cáo hành vi vi phạm pháp luật này của ông N.V.K.

Chúng con cũng đã khai đầy đủ, có kết quả giám định và nhân chứng rõ ràng. Nếu đã có những căn cứ như vậy, chúng con nghĩ rằng không nên chậm trễ thêm nữa. Nếu không sớm khởi tố bị can, chúng con sẽ tiếp tục sống trong lo lắng, còn người làm sai thì vẫn tự do, không bị ngăn chặn", đơn đề nghị của N.T.Q.H và N.T.Q.L viết.

Ngay tối hôm đó, ông N.V.K có tới nhà bà Trần Thị T., là bà ngoại của các cháu Q.H và Q.L, quỳ gối giữa sân để nhờ ngoại xin các cháu tha thứ. Ông K. sau đó cũng nhờ anh trai và chị dâu qua nhà bà ngoại các cháu để xin tha thứ. Trong buổi nói chuyện này, các cháu cũng đều kể cho các bác nghe về việc bị bố xâm hại như thế nào.

Sau đó, cơ quan công an tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã chuyển hồ sơ tới công an quận Bình Thạnh, TPHCM để tiếp tục điều tra, giải quyết do vụ việc xảy ra trên địa bàn của địa phương này.

Đáng lưu ý, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, tài liệu thu thập được do Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cung cấp biên bản lời khai, bản kiểm điểm của ông N.V.K tại buổi làm việc tại Công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào ngày 25/06/2024, thể hiện lời thú nhận hành vi xâm hại tình dục của ông K. đối với cháu N.T.Q.L (thực hiện 3 lần). Tuy nhiên, sau đó ông K. tại Công an huyện Hải Hậu đã thay đổi lời khai (chỉ nhận thực hiện 1 lần) và lại tiếp tục thay đổi lời khai tại Công an quận Bình Thạnh, TPHCM là ông không thực hiện các hành vi xâm hại tình dục các con gái.