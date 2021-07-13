Phi hành đoàn đã có hành động "dán" người phụ nữ vào ghế ngồi trên máy bay.

Theo TMZ, trên chuyến bay mang số hiệu 1774 của hãng hàng không Mỹ American Airlines cất cánh vào tối ngày 6/7 vừa rồi có một hành khách đã bị trói bằng băng keo sau khi cố ý hành hung phi hành đoàn trên máy bay. Theo đó, sau khi máy bay cất cánh thì nữ hành khách này có những hành động kỳ quái. Qua lời kể của một đại diện của American Airlines, người phụ nữ này đã cố gắng mở cửa máy bay. Người này còn hành hung, cắn và gây thương tích cho một tiếp viên hàng không.

Sau khi tấn công phi hành đoàn, các tiếp viên trên máy bay đành phải trói người phụ nữ vào ghế bằng băng dính - Ảnh: TMZ "Vì sự an toàn của các hành khách và của tổ bay, cá nhân đó đã bị khống chế cho đến khi chuyến bay hạ cánh và được các nhân viên thực thi pháp luật và nhân viên khẩn cấp hỗ trợ", người đại diện nói thêm. Chi tiết sự việc, trang Unilad cho biết, chuyến bay này bắt đầu từ Dallas Fort Worth, Texas đến Charlotte, Bắc Carolina. Khi máy bay đã cất cánh, một hành khách nữ đã bị "hoảng loạn" và đòi mở cửa sổ để cho mình dễ thở. Khi yêu cầu của vị khách này bị từ chối, người phụ nữ đã "nổi điên" dù cho được giải thích cặn kẽ lý do không thể làm như vậy. Ngay sau đó, cô ta lao đến tấn công các thành viên phi hành đoàn và liên tục la hét muốn xuống máy bay.

Người phụ nữ sau đó được đưa đến bệnh viện và sẽ bị cấm bay với hãng American Airlines cho đến khi có thông báo mới. Rất may, chuyến bay này đã hạ cánh thành công mà không xảy thêm bất kỳ sự cố nào. Sau khi máy bay hạ cánh, người phụ nữ đã bị đưa thẳng tới bệnh viện và bị American Airlines cấm bay - Ảnh: The Daily Dot Sau khi sự việc bị tung ra, có nhiều ý kiến trái chiều về sự việc này. Người cùng trên chuyến bay đã đăng tải video cho rằng hãng máy bay này đang xử lý kém và người phụ nữ kia đang rát sợ hãi bởi những gì xảy ra. Hiện video về sự việc này đang viral trên Tik Tok và nhanh chóng trở thành một trong những đề tài nóng trên các diễn đàn nước ngoài. Những động thái tiếp theo của American Airlines về sự việc này đang được nhiều người trông ngóng.

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