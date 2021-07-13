Người phụ nữ bị trói chặt và bịt miệng bằng băng keo trên ghế máy bay khiến dư luận sửng sốt, phi hành đoàn nói gì?

Thế giới 13/07/2021 10:47

Phi hành đoàn đã có hành động "dán" người phụ nữ vào ghế ngồi trên máy bay.

Theo TMZ, trên chuyến bay mang số hiệu 1774 của hãng hàng không Mỹ American Airlines cất cánh vào tối ngày 6/7 vừa rồi có một hành khách đã bị trói bằng băng keo sau khi cố ý hành hung phi hành đoàn trên máy bay.

Theo đó, sau khi máy bay cất cánh thì nữ hành khách này có những hành động kỳ quái. Qua lời kể của một đại diện của American Airlines, người phụ nữ này đã cố gắng mở cửa máy bay. Người này còn hành hung, cắn và gây thương tích cho một tiếp viên hàng không.

hanh hung phi hanh doan 1
Sau khi tấn công phi hành đoàn, các tiếp viên trên máy bay đành phải trói người phụ nữ vào ghế bằng băng dính - Ảnh: TMZ

"Vì sự an toàn của các hành khách và của tổ bay, cá nhân đó đã bị khống chế cho đến khi chuyến bay hạ cánh và được các nhân viên thực thi pháp luật và nhân viên khẩn cấp hỗ trợ", người đại diện nói thêm.

Chi tiết sự việc, trang Unilad cho biết, chuyến bay này bắt đầu từ Dallas Fort Worth, Texas đến Charlotte, Bắc Carolina. Khi máy bay đã cất cánh, một hành khách nữ đã bị "hoảng loạn" và đòi mở cửa sổ để cho mình dễ thở. Khi yêu cầu của vị khách này bị từ chối, người phụ nữ đã "nổi điên" dù cho được giải thích cặn kẽ lý do không thể làm như vậy. Ngay sau đó, cô ta lao đến tấn công các thành viên phi hành đoàn và liên tục la hét muốn xuống máy bay. 

Người phụ nữ sau đó được đưa đến bệnh viện và sẽ bị cấm bay với hãng American Airlines cho đến khi có thông báo mới. Rất may, chuyến bay này đã hạ cánh thành công mà không xảy thêm bất kỳ sự cố nào.

hanh hung phi hanh doan 2
Sau khi máy bay hạ cánh, người phụ nữ đã bị đưa thẳng tới bệnh viện và bị American Airlines cấm bay - Ảnh: The Daily Dot

Sau khi sự việc bị tung ra, có nhiều ý kiến trái chiều về sự việc này. Người cùng trên chuyến bay đã đăng tải video cho rằng hãng máy bay này đang xử lý kém và người phụ nữ kia đang rát sợ hãi bởi những gì xảy ra. Hiện video về sự việc này đang viral trên Tik Tok và nhanh chóng trở thành một trong những đề tài nóng trên các diễn đàn nước ngoài. Những động thái tiếp theo của American Airlines về sự việc này đang được nhiều người trông ngóng.

Căn phòng khách sạn kỳ lạ có đến 3 người chết bất đắc kỳ tử và lời kể rùng rợn về 'người phụ nữ ngồi chải tóc' làm MXH dậy sóng

Căn phòng khách sạn kỳ lạ có đến 3 người chết bất đắc kỳ tử và lời kể rùng rợn về 'người phụ nữ ngồi chải tóc' làm MXH dậy sóng

Khi đang uống rượu, người đàn ông bỗng dưng ngã xuống đất chết. Tuy vậy, không phải ngẫu nhiên mà trong cùng 1 nơi có đến 3 người đều chết bất đắc kỳ tử.

Xem thêm
Từ khóa:   hành khách đòi mở cửa máy bay tấn công phi hành đoàn hành hung tiếp viên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 5 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích