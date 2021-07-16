Dù có cơ sở dựa trên cuộc gọi báo cảnh sát của một trong 2 nạn nhân nhưng cái chết của 2 cô gái này vẫn còn là một điều bí ẩn.

Trang Au News Yahoo đưa tin, rạng sáng ngày 10/7 vừa qua, một cuộc gọi cấp cứu đến từ một vùng quê tại thành phố Milan thuộc vùng Lombardy của Ý đã được ghi lại. Trong diện thoại, một giọng nữ đã yêu cầu được cấp cứu vì cô và bạn đã bị một chiếc xe công nông đâm phải, trong khi cô bị thương nặng thì bạn cô đã qua đời. Sau khi nhận được cuộc gọi trên, các nhà chức trách đã tổ chức một cuộc tìm kiếm diện rộng bằng máy bay không người lái và máy bay trực thăng. Đến tận tối hôm đó, vào khoảng 7 giờ 50 phút, thi thể của 2 côc gái xấu số mới được tìm thấy với dấu hiệu đã bị dập nát.

2 nạn nhân xấu số là bạn thân - Ảnh: Au News Yahoo Được biết danh tính của 2 nạn nhân là Hanan Nekhla, 32 tuổi và Sara El Jaafari, 28 tuổi. Thi thể của họ đã dược tìm thấy bên trong một cánh đồng ngô đoạn giữa 2 xã Ulteriano và San Gluliano ở thành phố Milan thuộc vùng Lombardy của Ý. Qua lời kể của nhiều người xung quanh, Hanan và Sara là đôi bạn thân thiết. Theo tiết lộ của một người chị họ, họ đã đi cùng một nhóm bạn vào thứ Năm và thứ Sáu trước đó. Kết quả điều tra cho thấy, Hanan được Sara gọi rủ ra ngoài vào lúc 2 giờ sáng nhưng những gì đã xảy ra trong đêm đó vẫn là một ẩn số.

Cảnh sát cho rằng nhóm bạn của 2 cô gái có thể liên quan đến vụ án này nên đang cố gắng tìm hiểu liệu nhóm bạn trên có mặt ở hiện trường vụ án hay không và nếu có liệu họ có bỏ mặc 2 cô gái thay vì gọi giúp đỡ hay không. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra vụ việc - Ảnh: Theo trang Pledge Times, tại hiện trường vụ á đã tìm được dấu vết của ma túy và rượu. Vì vậy, đã có một giả thuyết được đặt ra là cái chết của 2 người bạn bắt đầu từ Sara đã tổ chức bữa tiệc "phê pha" một cách tùy hứng và mời bạn mình là Hanan đến. Nhưng vào khuya hôm đó đã có một thứ gì đó khiến họ phải bỏ chạy và vô tình bị xe công nông cán qua. Bên cạnh đó, qua điều tra của cảnh sát, một người đàn ông Ý 28 tuổi được phát hiện là đã lái một chiếc xe công nông và phun thuốc diệt cỏ tại cánh đồng ngô nơi hai nạn nhân được tìm thấy vào cùng sáng hôm đó, cho nên đã bị đưa về điều tra vụ việc. Vì chi tiết thuốc diệt cỏ này, việc khám nghiệm tử thi sẽ bao gồm thêm các xét nghiệm về chất độc để xác minh liệu 2 nạn nhân có phải chết vì nguyên nhân hít phải thứ thuốc độc hại này không. Các nhà chức trách hiện vẫn đang tiếp tục tích cực điều tra vụ việc

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cai-chet-bat-dac-ky-tu-cua-2-co-gai-tai-canh-dong-ngo-vao-luc-2-gio-sang-lam-rung-dong-truyen-thong-nuoc-y-412768.html