Chi hơn 2 tỷ tiền sính lễ để "rước nàng về dinh", cụ ông 72 tuổi không ngờ rằng, ở tuổi này, người vợ xinh đẹp vẫn có thể giúp mình "cao thêm vài xăng-ti-mét".

Thời điểm hiện tại, tư tưởng của con người ngày càng phát triển, những cuộc hôn nhân mà sự chênh lệch tuổi tác của 2 người khá lớn cũng không còn là điều xa lạ nữa. Tuy nhiên, những cặp vợ chồng kiểu này vẫn còn gặp nhiều ánh mắt dị nghị từ xã hội. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào năm 2017 - Ảnh: Tribunnews Cụ thể, tại Indonesia, cụ ông Tajuddin Kammisi (72 tuổi) đã kết hôn với nữ sinh Andi Fitria (25 tuổi) vào năm 2017 nhưng đã chia tay nhanh chóng sau đó vì một nguyên nhân khá sốc. Dù đã xảy ra từ 4 năm trước, đến nay, cuộc hôn nhân "chồng già vợ trẻ" này vẫn được nhắc lại nhiều lần trên MXH.

Tổng tiền sính lễ để 'rước' cô dâu Andi về là hơn 2,2 tỷ đồng - Ảnh: Boombastis Cụ thể, để cưới được vợ trẻ kém mình tận 47 tuổi, ông Tajuddin đã chi ra 150 triệu Rp (khoảng 238 triệu đồng) và 200 gram vàng làm tiền sính lễ. Không những vậy, để bày tỏ sự yêu thương đến cô vợ xinh đẹp, ông còn tặng thêm cho cô Andi 600 triệu Rp (hơn 952 triệu đồng) và một căn nhà ở Makassar trị giá 700 triệu Rp (hơn 1,1 tỷ đồng). Trưởng làng Cunding cho biết, tại thời điểm 2 người trên làm đám cưới, cô Andi vẫn còn là sinh viên đại học. “Tổng cộng, tất cả các món quà mà chú rể lớn tuổi tặng cho cô dâu lên tới hơn 2,2 tỷ đồng", ông Cunding nói thêm.

Cặp đôi vẫn tiến tới hôn nhân bất chấp nhiều lời dị nghị - Ảnh: JPNN Tuy có nhiều lời bàn tán xung quanh cuộc hôn nhân "ngang trái" này như cô Andi chỉ đồng ý kết hôn với ông Tajuddin vì tiền còn ông Tajuddin là một tên "trâu già khoái gặm cỏ non" nhưng cặp đôi vẫn chung sống hạnh phúc. Ông Tajuddin còn quả quyết cả hai đến với nhau vì tình yêu đích thực. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng này không kéo dài lâu khi chỉ sau 9 tháng kết hôn, vào ngày 3/1/2018, ông Tajuddin đã đệ đơn ly hôn tại Tòa án Quận Tôn giáo Watampone. Lý do ly hôn của ông là do người vợ Andi đã ngoại tình sau lưng ông với người mà cô không hề quen biết trước khi kết hôn. Sau 8 tháng đệ đơn, cuối cùng cuộc hôn nhân này cũng đã kết thúc nhờ sự phán quyết của tòa án. Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu Andi Fitria (áo vàng) - Ảnh: Tribunnews Không rõ sau đó ông Tajuddin có vượt qua cú sốc này và kết hôn cùng người khác hay cô Andi có đi theo tiếng gọi của con tim để ở bên người mà cô đã lén lút qua lại hay không, nhưng cuộc hôn nhân này thỉnh thoảng vẫn được dư luận nhắc lại.

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