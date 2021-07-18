Một người đàn ông 47 tuổi và một người bạn của mình đã đến bệnh viện điều trị COVID-19 để hít được virus từ người bệnh.

Mặc dù tình hình dịch bện COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp trên toàn thế giới, các quốc gia vẫn đang gồng mình để đối phó với dịch bệnh trong đó có Indonesia thì vẫn có một số người không tin vào sự tồn tại của SARS-CoV-2. Mashudin không tin vào sự tồn tại của COVID-19 Muhammad Mashudin, 47 tuổi, đến từ tỉnh Đông Java, Indonesia là một trong những người không tin virus Corona tồn tại. Mashudin là một người “trị liệu thần kinh” nổi tiếng ở địa phương. Mashudin tuyên bố rằng mình có thể chữa khỏi các bệnh câm, điếc bằng một “phương pháp thần kỳ”. Mashudin thu phí điều trị cao đối với người giàu nhưng sẽ điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo nên rất nhiều người tìm đến ông để chữa bệnh.

Ông thường dùng những cách "kỳ lạ" để chữa bệnh cho nhiều người Vậy nhưng vị “đại sư” này lại không tin vào sự tồn tại của virus Corona trên thế giới này và ông không bao giờ đeo khẩu trang. Để chứng minh quan điểm của mình là đúng, vào tháng 4 năm nay, Mashudin và một người bạn của mình đến thăm một bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện địa phương. Ba người nói chuyện với nhau mà không mặc đồ phòng hộ hay đeo khẩu trang, sau đó một sự việc “kỳ lạ” đã xảy ra.

Dịch bệnh hoành hành nhưng Mashudin không bao giờ đeo khẩu trang Ban đầu, Mashudin đển người bạn tiếp cận bệnh nhân, khi bệnh nhân thở ra và hít vào, người bạn này dùng tay để quạt cho luồng không khí này chui vào mũi mình. Sau đó, Mashudin cũng cúi xuống và tiếp cận bệnh nhân, ông dùng tay quạt hơi thở của bệnh nhân về phía mình. Mashudin há miệng ra, ông cố gắng hít lấy hít để luồng không khí này. Mashudin muốn chứng minh với thế giới rằng, không có SARS-CoV-2 tồn tại trên thế giới này. Mashudin và một người bạn đến bệnh viện để hít lấy hít để luồng không khí từ bệnh nhân COVID-19 Không lâu sau đó, cả Mashudin và người bạn của mình đều được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Trong khi người bạn của Mashudin còn trẻ và vẫn đang được điều trị thì “đại sư” Mashudin lại không được may mắn như vậy. Theo truyền thông địa phương ngày 13/7, Mashudin đã qua đời vì nhiễm COVID-19. Dù đã bị nhiễm COVID-19 vậy nhưng Mashudin vẫn từ chối điều trị Điều đáng nói là khi tình trạng bệnh khá nghiêm trọng, Mashudin vẫn từ chối đến bệnh viện, ông vẫn tin chắc rằng mình không bị nhiễm COVID-19. Rất nhiều bạn bè của Mashudin đều không thể tin, một “đại sư” như Mashudin lại chết vì COVID-19.

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