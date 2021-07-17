Cố gắng khóc lóc thảm thiết khi hai con tử vong nhưng cuối cùng người đàn ông độc ác này cũng không che giấu được tội ác của mình.

Những ngày đầu tháng 11/2020, cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng sốc trước cái chết của hai chị em, bé gái Tuyết Tuyết 2 tuổi rưỡi trong khi bé trai mới 1 tuổi rưỡi. Hai chị em tử vong vì ngã từ tầng 15 xuống đất. Tuyết Tuyết chết ngay tại chỗ, còn em trai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó cũng qua đời vì chấn thương quá nặng. Vụ việc hai chị em cùng rơi từ tầng 15 xuống đất tử vong từng khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng Khi vụ việc xảy ra, người đàn ông họ Trương – cha của hai đứa trẻ gào khóc thảm thiết trong bộ đồ ngủ. Anh ta hành hạ bản thân, tự đập đầu vào tường khiến nhiều người nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn. Tuy nhiên, sau khi cơ quan công an điều tra, hai đứa trẻ rời từ tầng 15 xuống đất không phải là tai nạn mà là do cha đứa trẻ và một người phụ nữ khác cố tình sát hại.

Trương khóc lóc thảm thiết khi biết tin hai con đã qua đời Theo cáo trạng vụ án, anh Trương và cô Trần kết hôn vào tháng 8/2017, sau đó cả hai có với nhau hai đứa con một trai một gái. Vào tháng 4/2019, Trương đệ đơn ly hôn với cô Trần vì lý do bất hòa trong tình cảm. Tháng 2/2020 cả hai ly hôn, con gái sẽ ở với mẹ, Trương sẽ nuôi bé trai, đến khi con trai được 6 tuổi cô Trần sẽ nuôi dưỡng. Trương và cô Trần - mẹ của hai đứa trẻ trước khi ly hôn Trước khi hai người ly hôn, Trương đã có tình yêu mới. Năm 2019, Trương giấu kín chuyện mình đã kết hôn và có con để theo đuổi một người phụ nữ họ Diệp quen qua mạng. Cả hai xác định mối quan hệ riêng tư vào tháng 8 cùng năm. Cuối năm 2019, Diệp biết Trương đã có con, người phụ nữ này nói rằng bố mẹ cô sẽ không chấp nhận sự thật rằng Trương đã có con, cả hai sẽ không thể ở bên nhau.

Tháng 2/2020, cả hai lên kế hoạch giết con của Trương nhiều lần. Vào tháng 6 cùng năm, Diệp nhiều lần thúc giục Trương hành động qua Wechat. Ngày 25/10, Trương nhờ mẹ liên lạc với vợ cũ, cô Trần đã đưa con gái đến nhà của Trương, vậy nhưng hôm đó có cô Trần ở đó, Trương đã không thực hiện được tội ác của mình. Sau khi biết Trương có hai con, Diệp đã nhiều lần xúi giục người yêu ra tay giết hại hai đứa trẻ Đến ngày 1/11/2020, Trương lại chủ động liên lạc với cô Trần để đón con gái về nhà, đêm đó bé gái ở lại nhà Trương. Vì có mẹ của Trương ở nhà nên Trương không thể thực hiện hành vi phạm tội. Đến khoảng 15h30 ngày hôm sau, trong lúc mẹ vắng nhà, Trương đã ôm hai đứa con rồi ném cả hai xuống đất từ cửa sổ của phòng ngủ thứ hai. Rơi từ tầng 15 xuống dưới, bé gái tử vong tại chỗ và bé trai cũng qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện vì chấn thương quá nặng. Nguyên nhân khiến hai chị em tử vong một lần nữa khiến cộng đồng mạng phẫn nộ Ngày 10/11/2020, cảnh sát đã bắt Trương và Diệp tại thành phố Trùng Khánh. Vụ án này từng được dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm vì sự tàn nhẫn của người cha. Vào ngày 26/7 sắp tới đây, phiên tòa xét xử vụ án sẽ được diễn ra, rất nhiều người mong chờ một bản án thích đáng cho Trương và Diệp.

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