Kinh hoàng: Người phụ nữ 19 tuổi bị 4 người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể suốt 9 ngày liền

Thế giới 17/07/2021 21:06

Một vụ án kinh hoàng đã xảy ra tại Ấn Độ khi một người phụ nữ 19 tuổi bị 4 người đàn ông bắt giữ và cưỡng hiếp tập thể suốt 9 ngày liền.

Theo India Today, một người phụ nữ 19 tuổi đã bị 4 người đàn ông bắt giữ làm con tin và cưỡng hiếp tập thể trong nhiều ngày tại Sohna, bang Haryana, Ấn Độ. Cuối cùng, thủ phạm đã bỏ mặc nạn nhân tại bến xe buýt vào ngày 8/7 sau khi tấn công tình dục cô suốt 9 ngày, sau đó nạn nhân đã liên lạc với chồng và trở về nhà. Hiện tại cảnh sát đang truy lùng các bị can.

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 Người phụ nữ 19 tuổi đã bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể trong suốt 9 ngày liên tiếp

Vào ngày 29/6, trong khi nạn nhân đi lấy nước thì gặp một người quen của cô và một trong 4 bị can là Chintu. Người đàn ông này yêu cầu cô gặp lại anh ta tại ngôi đền của làng vào ngày hôm sau. Theo cảnh sát, vào ngày hôm sau khi nạn nhân gặp lại Chintu tại ngôi đền, hai người bạn của Chintu là Deepak và Sanju cũng đi cùng, sau đó cả ba đưa cô đến Faridabad bằng xe ô tô.

Những người đàn ông này đã đưa cho cô một cốc nước có thuốc an thần và cô bất tỉnh. Vài giờ sau, nạn nhân tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng bị khóa chứa đầy rượu và tàn thuốc. Ngày hôm sau, một người đàn ông tên Kuldeep từ một ngôi làng bên cạnh cũng đến tham gia cùng 3 bị can kia. Bốn người đàn ông sau đó đã luân phiên cưỡng hiếp cô.

Theo lời kể của nạn nhân, những người đàn ông này đã tiêm thuốc an thần và sau đó tấn công tình dục cô hàng ngày trong một tuần tiếp theo. Những người này còn ghi lại hành vi cưỡng hiếp và đe dọa cô không được nói cho bất kỳ ai về hoàn cảnh của mình.

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 4 người đàn ông đã tiêm thuốc an thần và quay lại cảnh tấn công tình dục để uy hiếp nạn nhân

Trước những lời đe dọa của 4 người đàn ông, khi về nhà nạn nhân không kể cho ai những gì mình đã trải qua mà đã nói dối rằng cô đã ở nhà bạn trong những ngày qua. Những người đàn ông đã xé nát quần áo của nạn nhân và đưa cho cô một bộ quần áo mới trước khi rời đi vào ngày 8/7. Theo cảnh sát, nạn nhân bị đau cấp tính và có nhiều vết thương trên cơ thể. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện tại cảnh sát đang truy lùng bốn người đàn ông với tội danh cưỡng hiếp tập thể.

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Từ khóa:   luân phiên cưỡng hiếp Ấn Độ tấn công tình dục

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