Không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt, trước khi tổ chức đám cưới một giờ đồng hồ, cô dâu đã có hành động có một không hai

Một cô dâu tại Ấn Độ đã có hành động vô cùng dũng cảm trước khi tổ chức đám cưới một giờ đồng hồ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng mạng.

Theo thông tin từ Times of India, đám cưới của một đôi trẻ chuẩn bị được tổ chức tại một khu nghỉ mát ở Nagpur, Ấn Độ. Trước khi hôn lễ được tổ chức, cô dâu từng nói với mẹ mình rằng, cô không muốn lấy người đàn ông được gia đình lựa chọn. Vậy nhưng mẹ của cô không để ý đến tâm tư của con gái và hôn lễ vẫn được tiến hành như dự định.

Không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt, cô dâu người Ấn Độ đã có hành động có một một không hai để hủy hôn

Cô gái không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt nên trước khi hôn lễ được tổ chức một tiếng đồng hồ, cô đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Cô dâu nói với cảnh sát rằng cô đã yêu người khác và mong muốn đám cưới dừng lại. Không thể ngờ rằng sự việc này lại là sự khởi đầu cho hàng loạt ồn ào sau đó.

Nguồn tin này cho hay, sau khi cảnh sát đến, những người thân của chú rể đến nói chuyện với cảnh sát và biết mọi chuyện bắt nguồn từ cô dâu. Họ bắt đầu cãi vã to tiếng với nhà gái, làm náo loạn trong buổi tiệc khiến đám cưới không thể diễn ra. Sau đó cảnh sát đã đưa người nhà của cô dâu và chú rể về đồn để điều tra. Cuối cùng đám cưới cũng bị hủy theo đúng nguyện vọng của cô dâu.

Cô dâu gọi điện báo cảnh sát rằng mình đã yêu người khác và muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này

Sau khi sự việc được đăng tải, một số cư dân mạng đồng tình với sự dũng cảm theo đuổi tình yêu của cô dâu và cho rằng hôn nhân chỉ có ý nghĩa nếu cả hai bên cùng đồng lòng. Tuy nhiên nhiều ý kiến trái chiều lại cho rằng, cách làm của cô dâu làm lãng phí thời gian của chú rể. Nếu không đồng ý thì nên thể hiện ý kiến và thái độ ngay từ ban đầu.

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