Một em bé sơ sinh đã bị bắt cóc hai lần trong vòng hai tháng, vậy nhưng danh tính của những kẻ bắt cóc còn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ hơn.

Theo truyền thông Ấn Độ, người phụ nữ 25 tuổi tên là Meena Wadi sống trong cảnh nghèo khó tại bang Gujarat của Ấn Độ. Người mẹ trẻ này không ngờ được rằng, bên cạnh cái nghèo, cô còn phải chịu đựng sự hành hạ của những vụ bắt cóc con. Chỉ trong vòng 2 tháng, con trai của Meena đã bị kẻ xấu bắt cóc 2 lần - Ảnh minh họa: Internet Ngày 1/4 năm nay, một ngày sau khi Meena trở về từ bệnh viện sau khi sinh con, một người phụ nữ tự xưng là y tá của bệnh viện đến nhà cô và nói rằng con trai Meena cần được tiêm phòng. Chính vì vậy Meena đưa con trai đến bệnh viện cùng người phụ nữ này.

Người phụ nữ nói cần đưa đứa trẻ sơ sinh đi chụp ảnh đồng thời yêu cầu Meena đứng bên ngoài. Nhiều giờ trôi qua, nhưng người phụ nữ không đi ra ngoài. Đến lúc đó Meena mới nhận ra có điều gì đó sai sai và bắt đầu điên cuồng tìm kiếm con trai và người phụ nữ. Khi nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng kêu của Meena, người này đã gọi điện báo cảnh sát giúp cô. Cảnh sát địa phương đã trích xuất camera và phát hiện ra một người phụ nữ khả nghi. Sau khi thẩm vấn gần 500 người lái xe kéo, các nhân viên điều tra đã tìm đến ngôi làng mà người phụ nữ khả nghi này sinh sống. Vậy nhưng cảnh sát lại phát hiện, người phụ nữ trên thẻ căn cước không phải là nghi phạm. Người phụ nữ này nói rằng, chồng cô đã bỏ trốn cùng với một người phụ nữ khác, người này đã đánh cắp giấy tờ tùy thân của cô. Cuối cùng, cảnh sát đã tìm ra người phụ nữ đó và xác nhận cô ta chính là kẻ bắt cóc. Theo lời kể của nữ nghi phạm, cô và người chồng hiện tại đã có với nhau một bé trai nhưng không may bị hư thai. Lo sợ bị chồng bỏ, cô ta đã bắt cóc con của Meena và tìm cách đổ tội cho vợ cũ của chồng.

Sau khi tìm được con trai, Meena và chồng mừng vui khôn xiết, vậy nhưng họ không biết rằng có một vụ bắt cóc khác chuẩn bị đến với gia đình họ. Bắt cóc trẻ sơ sinh diễn ra thường xuyên tại Ấn Độ, theo ước tính, tại quốc gia này cứ 8 phút lại có một trẻ em mất tích Hai tháng sau, con trai của Meena lại biến mất một lần nữa. Vào ngày 9/6, Meena đặt đứa trẻ vào chiếc nôi dưới gốc cây rồi ra ngoài nhặt rác. Vậy nhưng khi cô quay lại, đứa trẻ đang ngủ trong nôi đã không còn nữa. Cảnh sát cũng rất sốc khi nhận được trình báo. Họ nhanh chóng truy xuất camera giám sát và phát hiện ra rằng vào ngày em bé mất tích, một kẻ tình nghi đã xuất hiện gần nhà Meena. Sau đó cảnh sát đã đột kích vào nhà của một người thợ xây và tìm thấy con của Meena, người thợ xây đã thừa nhận hành vi của mình. Người đàn ông này nói rằng, anh ta làm việc với chồng của Meena trên công trường xây dựng. Anh ta và vợ không có con, khi biết vợ chồng Meena có một đứa con trai, người này đã lên kế hoạch bắt cóc đứa trẻ. Sau hai lần may mắn tìm được con, Meena nói rằng: “Tôi sẽ không bao giờ để con khuất tầm nhìn của mình nữa”. Theo thống kê, riêng năm 2020 trên khắp Ấn Độ đã xảy ra 43.000 vụ bắt cóc trẻ em, riêng bang Gujarat, mỗi năm có khoảng 3.500 trẻ em mất tích. Theo ước tính, cứ 8 phút lại có một trẻ em mất tích tại Ấn Độ.

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