Từng được biết đến với lòng dũng cảm khi đăng tải nhiều tấm hình ở những tư thế rất nguy hiểm, hot girl mạng Hong Kong đã tử vong vì chụp ảnh tự sướng.

Theo thông tin từ truyền thông Hong Kong, hot girl 32 tuổi Sofia Cheung đã vô tình ngã dẫn đến tử vong khi đang chụp ảnh tự sướng bên một thác nước. Khi đó Sofia Cheung và một người bạn đang chụp ảnh tự sướng tại mép của một thác nước. Cô gái này đã dùng tay năm lấy tảng đá trong khi cơ thể hoàn toàn lơ lửng. Không thể ngờ rằng tai nạn lại xảy ra.

Sofia Cheung gặp tai nạn khi chụp ảnh tự sướng tại một thác nước Sofia Cheung đến từ Hong Kong, năm nay cô 32 tuổi, hot girl này thường xuyên đăng ảnh tự sướng khoe vóc dáng trên trang cá nhân. Đặc biệt, Sofia Cheung thích chụp các môn thể thao mạo hiểm như leo núi, lướt ván. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 10/7, Sofia Cheung cùng 3 người bạn đang chụp ảnh bên thác nước thì cô đã bị rơi xuống một cái ao với độ cao khoảng 4.87 mét. Đây là một địa điểm yêu thích của những người thích đi bộ đường dài để ngắm hoàng hôn.

Thác nước nơi hot girl mạng Hong Kong tử vong Sau khi xảy ra tai nạn, người bạn đi cùng Sofia Cheung ngay lập tức gọi đến số cứu hộ. Khi đội cứu hộ đến nơi thì phát hiện Sofia Cheung bị thương ở đầu và không có dấu hiệu sinh tồn. Sofia Cheung từng thực hiện rất nhiều tư thế khó và đầy mạo hiểm Sofia Cheung là một hot girl mạng Hong Kong được biết đến với lòng dũng cảm. Trong những tấm hình đăng tải trước đây, Sofia Cheung đã thực hiện rất nhiều động tác yoga khó. Cô đứng trên một tảng đá rất dốc để thực hiện tư thế yoga trong khi phía dưới chân cô là vực thẳm.

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