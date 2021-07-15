Người đàn ông tại Ấn Độ đã đánh chết bố đẻ của mình trong cơn thịnh nộ khi biết con trai bị tát vào mặt.

Trang QQ đưa tin, theo truyền thông Ấn Độ, một người đàn ông ở bang Rajasthan đã ra tay giết hại bố đẻ của mình sau khi biết tin con trai bị ông nội tát vào mặt vào đêm 11/7.

Sau khi biết con trai bị tát vào mặt, bị cáo đã ra đánh bố đẻ của mình khiến ông qua đời - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời một cảnh sát địa phương, khi thấy cháu nội 8 tuổi quá hỗn láo với mình, ông nội 50 tuổi đã tát vào mặt cháu trai. Đứa trẻ này vô cùng tức giận vì bị ông nội tát nên đã nhờ người hàng xóm gọi điện cho bố mình đang làm công nhân ở Gujarat.

Người ông nội 50 tuổi đã qua đời vào ngày 12/7, chính quyền địa phương cho biết đã tiến hành khám nghiệm tử thi và đang chờ báo cáo. Nguồn tin này cũng cho hay, bị cáo đã bị bắt giữ vào ngày 13/7. Theo suy đoán của bộ phận y tế, người đàn ông dường như đã chết vì nội thương. Vì vậy có thể suy đoán rằng trước khi chết ông đã bị va đập rất mạnh.

Bị cáo khai với cảnh sát rằng, anh ta không biết bố mình sẽ chết vì những vết thương này. Ban đầu, bị cáo dự định đưa bố đến bệnh viện vào sáng hôm sau nhưng vì nhà ở miền núi, đi lại không thuận tiện nên bố anh đã qua đời. Cảnh sát cho biết, con trai 8 tuổi của bị cáo sống với ông bà nội tại Rajasthan trong khi các thành viên khác trong gia đình kiếm sống ở Gujarat.

Bạo lực gia đình là một hiện tượng thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ - Ảnh minh họa: Internet

Như chúng ta đã biết, bạo lực gia đình ở Ấn Độ luôn đứng đầu thế giới vậy nhưng tỷ lệ ly hôn của Ấn Độ là thấp nhất thế giới. Có lẽ vì vậy bi kịch gia đình thường xuyên xảy ra tại quốc gia có dân số đứng thứ hai thế giới này.

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