Con trai bị tát vào mặt, người đàn ông đánh chết bố đẻ của mình trong cơn thịnh nộ

Thế giới 15/07/2021 16:14

Người đàn ông tại Ấn Độ đã đánh chết bố đẻ của mình trong cơn thịnh nộ khi biết con trai bị tát vào mặt.

Trang QQ đưa tin, theo truyền thông Ấn Độ, một người đàn ông ở bang Rajasthan đã ra tay giết hại bố đẻ của mình sau khi biết tin con trai bị ông nội tát vào mặt vào đêm 11/7.

an do 1
 Sau khi biết con trai bị tát vào mặt, bị cáo đã ra đánh bố đẻ của mình khiến ông qua đời - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời một cảnh sát địa phương, khi thấy cháu nội 8 tuổi quá hỗn láo với mình, ông nội 50 tuổi đã tát vào mặt cháu trai. Đứa trẻ này vô cùng tức giận vì bị ông nội tát nên đã nhờ người hàng xóm gọi điện cho bố mình đang làm công nhân ở Gujarat.

Người ông nội 50 tuổi đã qua đời vào ngày 12/7, chính quyền địa phương cho biết đã tiến hành khám nghiệm tử thi và đang chờ báo cáo. Nguồn tin này cũng cho hay, bị cáo đã bị bắt giữ vào ngày 13/7. Theo suy đoán của bộ phận y tế, người đàn ông dường như đã chết vì nội thương. Vì vậy có thể suy đoán rằng trước khi chết ông đã bị va đập rất mạnh.

Bị cáo khai với cảnh sát rằng, anh ta không biết bố mình sẽ chết vì những vết thương này. Ban đầu, bị cáo dự định đưa bố đến bệnh viện vào sáng hôm sau nhưng vì nhà ở miền núi, đi lại không thuận tiện nên bố anh đã qua đời. Cảnh sát cho biết, con trai 8 tuổi của bị cáo sống với ông bà nội tại Rajasthan trong khi các thành viên khác trong gia đình kiếm sống ở Gujarat.

an do 2
 Bạo lực gia đình là một hiện tượng thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ - Ảnh minh họa: Internet

Như chúng ta đã biết, bạo lực gia đình ở Ấn Độ luôn đứng đầu thế giới vậy nhưng tỷ lệ ly hôn của Ấn Độ là thấp nhất thế giới. Có lẽ vì vậy bi kịch gia đình thường xuyên xảy ra tại quốc gia có dân số đứng thứ hai thế giới này.

Kinh hoàng: Vì muốn tái hôn, người đàn ông tiêm thuốc trừ sâu vào người con gái rồi ném cô bé xuống kênh

Kinh hoàng: Vì muốn tái hôn, người đàn ông tiêm thuốc trừ sâu vào người con gái rồi ném cô bé xuống kênh

Một người đàn ông 32 tuổi ở Ấn Độ bị cảnh sát bắt giữ vì đã tiêm thuốc trừ sâu giết hại cô con gái 7 tuổi của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực gia đình giết hại bố đẻ tỷ lệ ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích