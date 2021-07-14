Chụp ảnh cưới trên mui xe ô tô nhưng không đeo khẩu trang, cô dâu bị cảnh sát điều tra

Một cô gái tại Ấn Độ bị cảnh sát điều tra vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 khi chụp hình cưới không đeo khẩu trang.

Trang QQ đăng tải thông tin, ngày 13/7, một cô dâu ở Pune, Maharashtra, Ấn Độ ngồi trên mui xe ô tô để chụp hình cưới nhưng không đeo khẩu trang. Sau khi video được đăng tải, cảnh sát địa phương đã lập hồ sơ điều tra vì cô gái đã vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Cô dâu chụp hình cưới nhưng không đeo khẩu trang đã bị cảnh sát điều tra vì vi phạm các quy tắc phòng chống dịch COVID-19

Theo truyền thông Ấn Độ, sau khi đoạn video trực tiếp được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, cảnh sát đã can thiệp và mở cuộc điều tra. Cảnh sát cho biết, ngoài cô dâu, tài xế, nhiếp ảnh gia và những người khác tham gia chụp ảnh đều bị điều tra và bị tịch máy ảnh.

Theo báo cáo, do các trường hợp nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ thời gian qua có giảm đáng kể nên chính phủ nước này đã nới lỏng các quy định về giãn cách và phong tỏa. Vậy nhưng mọi người vẫn cần phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội ở nơi công cộng.

Số ca nhiễm COVID-19 đã giảm nên nhiều người Ấn Độ lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh

Số liệu mới đây của bang Maharashtra công bố, vào ngày 13/7 bang này có thêm 7.243 trường hợp được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 176 trường hợp tử vong. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở đây là 6.172.645 người và tổng số người chết vì COVID-19 là 126.220 trường hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chup-anh-cuoi-tren-mui-xe-o-to-nhung-khong-deo-khau-trang-co-dau-bi-canh-sat-dieu-tra-412589.html