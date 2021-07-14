Cảnh báo: Trong vòng một tuần, một bang của Ấn Độ ghi nhận 21 trường hợp nhiễm virus Zika

Thế giới 14/07/2021 11:11

Ngoài virus SARS-CoV-2, bang Kerala của Ấn Độ hiện tại đã ghi nhận 21 trường hợp nhiễm virus Zika.

Mạng Hoàn Cầu đưa tin, ngày 13/7 một quan chức y tế bang Kerala, Ấn Độ đã xác nhận có thêm hai trường hợp tại bang nhiễm virus Zika. Với những ca nhiễm mới được ghi nhận đã nâng tổng số ca nhiễm virus Zika tại bang Kerala lên 21 trường hợp.

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 Trong vòng 1 tuần, bang Kerala của Ấn Độ đã phát hiện 21 trường hợp nhiễm virus Zika

Trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên được phát hiện ở Kerala vào ngày 7/7, đó là một thai phụ 24 tuổi. Kể từ đó đã có hơn 10 trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo, bao gồm một phụ nữ 73 tuổi và một trẻ em.

Sau khi phát hiện ca nhiễm virus Zika đầu tiên, chính quyền bang Kerala đã đưa ra cảnh báo tới nhiều địa phương. Chính quyền yêu cầu các bệnh viện tăng cường xét nghiệm cho các bệnh nhân có dấu hiệu sốt, phát ban, cơ thể mệt mỏi và đặc biệt là phụ nữ mang thai. Các bang lân cận là Tamil Nadu và Karnataka cũng đang trong tình trạng báo động với loại virus này.

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 Phụ nữ mang thai nếu nhiễm virus Zika sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh của thai nhi

Virus Zika chủ yếu lâu qua vết muỗi đốt, nhưng nó cũng có thể lây qua đường truyền máu và quan hệ tình dục. Những người bị nhiễm virus Zika có thể bị sốt, phát ban, đau khớp và các triệu chứng khác tương tự như sốt xuất huyết. Hầu hết những người bị nhiễm virus Zika đều có các triệu chứng nhẹ. Vậy nhưng nếu phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể làm tổn thương hệ thần kinh của thai nhi dẫn đến tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh và các bệnh khác.

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Từ khóa:   tật đầu nhỏ phụ nữ mang thai Ấn Độ

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