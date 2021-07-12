7 trường hợp nhiễm cùng một lúc hai biến thể Alpha và Delta được phát hiện tại Bangkok, Thái Lan

Khi tiến hành xét nghiệm cho 200 công nhân xây dựng tại Bangkok, cơ quan chức năng đã phát hiện 7 trường hợp nhiễm cả hai biến thể Alpha và Delta.

Mạng Hoàn Cầu đăng tải thông tin, ngày 12/7 khi tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 200 công nhân xây dựng tại Bangkok, cơ quan chức năng đã phát hiện ra 7 trường hợp nhiễm cùng một lúc hai biến thể Alpha (xuất hiện lần đầu ở Anh) và biến thể Delta (xuất hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ).

Gần đây các nhà nghiên cứu đã phát hiện nhiều trường hợp cùng một lúc nhiễm hai biến thể COVID-19

Người đại diện của cơ quan y tế Thái Lan cho biết, việc nhiễm virus hỗn hợp với số lượng lớn và thường xuyên có thể dẫn đến sản sinh ra các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Chính phủ Thái Lan đã thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại để người dân tăng cường phòng chống dịch bệnh và nỗ lực giảm thiểu sự xuất hiện thường xuyên của các bệnh nhân nhiễm cùng một lúc nhiều biến thể COVID-19.

Các triệu chứng của 7 bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 hỗn hợp nói trên tạm thời chưa xảy ra tình trạng nghiêm trọng, vậy nhưng phải tiếp tục theo dõi và quan sát các bệnh lý liên quan. Cũng theo người đại diện này, biến thể Delta rất dễ lây lan và đang lây lan nhanh chóng ở Thái Lan, đặc biệt ở thủ đô Bangkok. Biến thể Delta đã trở thành “chủ lực” lây truyền tại đây, chiếm 57.1% tổng số ca nhiễm.

Tại Thái Lan, cơ quan chức năng đã phát hiện 7 trường hợp nhiễm cùng một lúc hai biến thể Alpha và Delta

Ngày 12/7, Thái Lan thông báo có 8.656 ca nhiễm COVID-19 mới và 80 trường hợp tử vong. Cho đến nay, Thái Lan đã có tổng số 345.027 ca nhiễm COVID-19 và tổng số người tử vong vì nCoV là 2.791 trường hợp.

Cảnh báo: Người phụ nữ qua đời vì nhiễm cùng một lúc hai biến thể Alpha và Beta Một người phụ nữ đã chết vì nhiễm COVID-19, các nhà nghiên cứu đã phát hiện bệnh nhân đã nhiễm cả hai biến thể Alpha và Beta.

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