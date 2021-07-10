Ấn Độ: Hai người đàn ông bị bắt giam 45 ngày vì khẳng định nước tiểu bò và phân bò không thể chữa khỏi COVID-19

Thế giới 10/07/2021 17:29

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội rằng nước tiểu bò và phân bò không phải là phương pháp chữa trị COVID-19, hai người đàn ông đã bị bắt giam 45 ngày.

Trang Sina đưa tin, theo thông tin trên Daily Mail của Anh vào ngày 7/7, hai người đàn ông Ấn Độ đã bị bắt giam 45 ngày sau khi cả hai đăng tải trên mạng xã hội rằng, nước tiểu bò và phân bò không phải là phương pháp chữa trị COVID-19.

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 Hai người đàn ông đã bị bắt giữ vì khẳng định nước tiểu bò và phân bò không thể chữa trị COVID-19

Hai người đàn ông này tên là Erendro Leichombam và Kishorechadra Wangkhem, cả hai đã đăng một bài viết bác bỏ tuyên bố của đảng cầm quyền Ấn Độ Bharatiya Janata (BJP) cho rằng phân bò có thể chống lại virus SARS-CoV-2. Sau khi có người báo cảnh sát, cả hai nhanh chóng bị đưa ra khỏi nhà và bị bắt giữ.

Theo thông tin từ nguồn tin này, cả hai đã đăng một bài viết trên mạng xã hội Facebook chỉ trích lời khuyên về sức khỏe của BJP. Những khuyến cáo về sức khỏe gây tranh cãi này được đưa ra bởi thành viên của BJP – Nghị sĩ Pragya Singh Thakur.

Vào hồi tháng 5, khi tình hình dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng tại Ấn Độ, nữ nghị sĩ Pragya Singh Thakur từng tuyên bố rằng, nếu chúng ta uống nước tiểu bò mỗi ngày sẽ chữa được bệnh viêm phổi do COVID-19. Nữ nghị sĩ nói thêm rằng, bà thường xuyên uống nước tiểu bò nên không dùng bất cứ loại thuốc phòng ngừa nCoV nào và bà cũng không bị nhiễm virus.

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 Trước đó nữ nghị sĩ Thakur của đảng cầm quyền BJP từng khẳng định rằng bà không bị nhiễm COVID-19 là nhờ uống nước tiểu bò

Hiện tại, luật sư đại diện của hai người đàn ông này cho biết, họ phản đối việc bắt giữ này. Làn sóng COVID-19 thứ 2 tàn phá và gây ảnh hưởng nặng nề cho Ấn Độ với hơn 400.000 ca tử vong. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng số ca nhiễm và số ca tử vong thực tế cao hơn nhiều so với con số được công bố.

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Từ khóa:   làn sóng COVID-19 thứ hai SARS-CoV-2 nước tiểu và phân bò

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