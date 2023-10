Mới đây, thông tin một lò hỏa táng ở Ấn Độ lên kế hoạch sử dụng tro cốt của những người đã qua đời vì COVID-19 để xây công viên khiến nhiều người sốc nặng.

Theo Sina, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin, chính quyền thành phố Bhopal, thủ phủ bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã quyết định xây một công viên trong một lò hỏa táng. Điều đáng nói là họ dùng tro cốt của những bệnh nhân qua đời vì COVID-19 trong năm nay để xây công viên.

Một công viên được xây dựng từ tro cốt của những người qua đời vì COVID-19 sẽ được triển khai ở thành phố Bhopal

Một báo cáo cho biết, lò hỏa táng hiện có 21 xe tải tro cốt của những người đã được hỏa thiêu do nhiễm COVID-19. Do hạn chế về phong tỏa do dịch bệnh nên nhiều gia đình của những người đã khuất đã không mang tro cốt về. Việc xử lý tro cốt của những bệnh nhân qua đời vì COVID-19 đã mang đến nhiều thách thức cho ban quản lý lò hỏa táng.

Người phụ trách lò hỏa táng cho biết, sắp tới công viên sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 12.000 feet vuông (khoảng 1.115 m2) trong khu hỏa táng để tưởng nhớ những người đã chết vì dịch bệnh. Những người quản lý lò hỏa táng đã mở rộng mảnh đất và sẽ sử dụng tro cốt của những người đã qua đời vì COVID-19 cùng đất, phân bò, gỗ vụn, cát… để xây dựng một công viên mới.

Do hạn chế về phong tỏa do dịch bệnh nên nhiều gia đình đã không lấy tro cốt của người thân

Chính vì vậy, một lò hỏa táng đã quyết định xây một công viên để tưởng nhớ những người qua đời vì COVID-19

Làn sóng COVID-19 thứ hai tấn công Ấn Độ đã khiến chính phủ và người dân nước này lao đao vì đại dịch. Không chỉ bệnh viện quá tải, những lò hỏa táng tại Ấn Độ cũng hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể hỏa thiêu hết những bệnh nhân đã qua đời vì nhiễm COVID-19. Nhiều gia đình không có tiền hỏa táng, đã chôn người thân xuống bãi cát bên sông Hằng. Sự việc này từng gây sốc cho cộng đồng mạng thế giới.

