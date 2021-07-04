Bé gái 13 tuổi bị cưỡng hiếp nhưng yêu râu xanh chỉ phải nhận hình phạt là 5 cái tát gây phẫn nộ

Thế giới 04/07/2021 18:30

Một sự việc gây phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ những ngày qua, đó là trường hợp một bé gái 13 tuổi bị cưỡng hiếp nhưng bị cáo chỉ bị phạt 5 cái tát.

Theo truyền thông Ấn Độ ngày 30/6, một bé gái tuổi vị thành niên sống tại khu vự Maharajganj thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị tấn công tình dục. Vậy nhưng ủy ban thôn nơi cô bé sinh sống lại cho rằng cô bé đã lấy đi 50.000 rupee từ yêu râu xanh nên đưa ra hình phạt là cho cô gái dùng dép tát vào mặt bị cáo 5 lần.

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 Bé gái 13 tuổi bị yêu râu xanh cưỡng hiếp khi đang đi hái rau ngoài đồng

Gia đình cô bé không chấp nhận phán quyết của ủy ban thôn và đã báo cảnh sát về sự việc này. Theo điều tra, tên yêu râu xanh này đã cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi vào đêm 23/6 khi cô bé đang hái rau ngoài đồng. Sau khi bị cáo bỏ trốn khỏi hiện trường, cô gái đã về nhà và kể lại sự việc đau lòng cho gia đình mình. Gia đình cô gái đã đến nhà tên yêu râu xanh để hỏi rõ vấn đề nhưng bị cáo phủ nhận những lời buộc tội đồng thời đe dọa cô bé và người thân của cô.

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 Vậy nhưng ủy ban thôn nơi cô bé sinh sống chỉ phạt tên yêu râu xanh 5 cái tát khiến cộng đồng mạng bức xúc

Ban đầu gia đình bé gái không báo cáo sự việc với cảnh sát mà tìm công lý từ ủy ban thôn. Vậy nhưng ủy ban thôn lại đưa ra một quyết định kỳ lạ đó là cho cô gái dùng dép tát vào mặt bị cáo 5 lần. Nạn nhân thấy sốc và vô cùng nhục nhã với quyết định này nên đã đến đồn công an để trình báo sự việc vào ngày 25/6. Ngay sau đó phía cảnh sát đã khởi tố vụ án này.

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