Chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 ngày tại miền nam Ấn Độ đã xảy ra 3 trường hợp ‘chết vì của hồi môn’ khiến dư luận phẫn nộ.

Truyền thông Ấn Độ cho biết, gần đây hàng loạt cái chết đau lòng vì của hồi môn diễn ra tại các bang Kerala và Tamil Nadu của Ấn Độ khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Cả ba cô gái trẻ đều đã mất mạng vì những đòi hỏi của hồi từ gia đình nhà chồng.

Kết hôn là việc trọng đại trong cuộc đời một người phụ nữ, nhưng nhiều cô gái vì của hồi môn mà tìm đến cái chết

Vào ngày 21/6, khi biết thông tin cô gái Vismaya ở Kerala đã tự tử vì vấn đề của hồi môi, Sunitha đã rùng mình. Ngay lập tức bà đã đã gọi điện cho cô con gái 19 tuổi của mình Suchithra. Con gái của bà đã kết hôn với một cư dân của làng khác cách đây 3 tháng. Sunitha rất lo lắng vì biết rằng con gái mình cũng đang phải đối mặt với sự quấy rối tương tự từ con rể. Con rể và nhà chồng Suchithra đã yêu cầu gia đình cô gái phải đưa thêm của hồi môn cho họ.

Suthina đã nói với con gái rằng không nên có những hành vi kích động. Vậy nhưng ngày hôm sau, ngày 22/6 con gái bà được phát hiện chết tại nhà chồng. Có thông tin cho rằng gia đình Suchithra đã tin vào tử vi, họ cho rằng nếu cô không kết hôn trước tuổi 20 thì phải đến 27 tuổi cô mới lấy chồng được. Sau đó gia đình đã trả 51 đồng tiền vàng và một chiếc xe hơi làm của hồi môn. Vậy nhưng cô gái liên tục bị gia đình nhà chồng đỏi thêm của hồi môn nên Suchithra đã tìm cách tự tử để giải thoát.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 ngày, 3 cô gái trẻ tại Ấn Độ đã lựa chọn tự sát vì nhà chồng đòi của hồi môn

Trong khi đó, vào ngày 21/6 một người phụ nữ khác là Archana, 24 tuổi cũng tự tử tại nhà chồng. Gia đình cô gái cho biết, Archana thường xuyên bị chồng ngược đãi, đánh đập và đòi thêm của hồi môn khiến cô gái tự sát để giải thoát.

Trong vòng 10 ngày, 3 cô gái lựa chọn cái chết để giải thoát, những cái chết liên tiếp của các cô gái trẻ vì của hồi môn khiến cộng đồng mạng Ấn Độ phẫn nộ. Trong một xã hội mà vai trò của người phụ nữ không được đánh giá cao sẽ luôn khiến họ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cai-chet-dang-bao-dong-vi-cua-hoi-mon-ket-hon-dong-nghia-voi-viec-tim-den-cua-tu-411059.html