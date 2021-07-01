Bị bắt cóc và sát hại vì nợ nần, kẻ sát nhân thiêu xác nạn nhân giống như các bệnh nhân qua đời vì nhiễm COVID-19

Thế giới 01/07/2021 21:57

Một thanh niên ở Ấn Độ đã bị một nhóm người quen bắt cóc và giết hại sau đó đem đi hỏa táng giống như những người chết vì COVID-19 để đánh lừa cảnh sát.

Truyền thông Ấn Độ ngày 29/6 đưa tin, một nam thanh niên đã bị một nhóm người quen bắt cóc và giết chết vì người đàn ông này nợ 4 triệu rupee (khoảng 1.2 tỷ đồng) nhưng không trả. Kẻ sát nhân mặc đồ bảo hộ và đưa thi thể đi hỏa thiêu nhằm đánh lừa người khác rằng nạn nhân chết vì COVID-19.

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 Kẻ sát nhân đã mặc đồ bảo hộ và đưa thi thể nạn nhân đi hỏa thiêu giống như những người qua đời vì nhiễm COVID-19

Nguồn tin này cho hay, nạn nhân là Sachin Chauhan, 25 tuổi là con trai của một ông chủ sở hữu kho lạnh ở thành phố Agra. Trước đây gia đình đã thông báo về sự mất tích của Sachin với cảnh sát. Times of India cho biết, lực lượng cảnh sát Agra đã bắt giữ 5 thanh niên trong đó có bạn của Sachin là Harsh Chauhan, 24 tuổi. Hash là con trai của một đối tác kinh doanh của bố Sachin. Danh tính 5 người này đã được xác nhận và họ đã thú nhận hành vi tội ác của mình.

Điều tra của cảnh sát cho thấy, một trong số những bị báo là Sachin Aswani là chủ sở hữu một câu lạc bộ thể thao mà Sachin và Hash thường xuyên lui tới. Sachin và Aswani đã trở thành bạn của nhau, sau đó Sachin bắt đầu vay tiền của Aswani, tổng số tiền lên tới 4 triệu rupee (khoảng 1.2 tỷ đồng). Aswani yêu cầu Sachin trả lại tiền cho anh ta nhưng bị từ chối.

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 Chỉ vì nợ nần, Sachin đã bị những người bạn của mình ra tay giết hại

Sau đó Aswani và Hash lên kế hoạch bắt cóc nạn nhân và đòi số tiền chuộc lên đến 20 triệu rupee (khoảng 6.4 tỷ đồng). Ngày 21/6, Aswani mời Sachin đến một bữa tiệc và tại đây Sachin đã bị bắt cóc và giết hại. Một cảnh sát địa phương cho biết, Sachin chết vì ngạt thở, sau đó bị cáo đã mua đồ bảo hộ cá nhân và đưa nạn nhân đi hỏa táng như một người chết vì COVID-19 để đánh lừa cảnh sát.

Ngày 22/6, anh họ của Aswani là Happy Khanna và bạn của anh ta là Rinku đã ném tro của Sachin xuống sông để phi tang. Tuy nhiên cả nhóm đã mắc sai lầm khi để lại số điện thoại của người thân người quá cố ở nơi hỏa táng.

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Từ khóa:   chết vì Covid-19 bắt cóc và giết hại hành vi tội ác

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