Ấn Độ báo động với hơn 40.000 ca nhiễm trùng nấm đen trong đó có hơn 3.000 ca tử vong

Thế giới 29/06/2021 12:31

Ngoài những diễn biến từ dịch COVID-19, hiện tại người dân Ấn Độ cũng rất quan tâm đến tình trạng nhiễm trùng nấm đen đang hoành hành tại quốc gia này.

Bệnh nhiễm trùng nấm Mucormycosis hay còn gọi là nấm đen vẫn đang tiếp tục hoành hành và lan rộng tại Ấn Độ. Theo thông tin từ Mạng Hoàn Cầu, ngày 28/6 Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, hiện tại trên khắp Ấn Độ đã ghi nhận hơn 40.000 trường hợp nhiễm nấm đen, trong số đó đã có hơn 3.000 trường hợp tử vong.

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 Hơn 40.000 trường hợp nhiễm trùng nấm đen với hơn 3.000 ca tử vong được ghi nhận trên khắp Ấn Độ

Con số cụ thể được một hãng thông tấn đăng tải cho thấy, ở Ấn Độ hiện tại có 40.845 trường hợp nhiễm trùng nấm Mucormycosis, trong đó có 3.129 người đã tử vong. Trong tất cả các trường hợp nhiễm trùng, một phần mũi và não của 31.344 bệnh nhân đã bị nấm đen tấn công.

Về độ tuổi, có 32% người nhiễm nấm đen ở độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, 42% người bệnh từ 40 đến 60 tuổi và 24% trường hợp trên 60 tuổi. Trong số những người bị nhiễm trùng nấm Mucormycosis thì có 64% người bị bệnh tiểu đường và 53% người nhiễm bệnh đã từng dùng steroid. Theo báo cáo, hầu hết các trường hợp nhiễm trùng nấm đen đều nằm ở Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Tây Bengal và Odisha. Gần đây, các trường hợp nhiễm COVID-19 cũng gia tăng ở những khu vực này.

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 Những bệnh nhân nhiễm trùng nấm đen có tỷ lệ tử vong lên đến 50%

Nguồn tin này cũng cho hay, nhiễm trùng nấm đen có thể ảnh hưởng đến xoang, não hoặc phổi của người bệnh với tỷ lệ tử vong lên đến 50%. Những người suy giảm khả năng miễn dịch sau khi được điều trị COVID-19 có nguy cơ bị nấm đen tấn công cao hơn.

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Từ khóa:   Ấn Độ điều trị Covid-19 nhiễm trùng nấm Mucormycosis

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