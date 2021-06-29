Một sự việc gây sốc đã xảy ra tại Indonesia khi một người đàn ông 35 tuổi treo cổ tự tử trên gốc cây bên ruộng lúa vì không thể lấy vợ.

Trang QQ đưa tin, theo truyền thông Indonesia ngày 28/6, một người đàn ông 35 tuổi ở làng Jambu đã tự kết liễu đời mình vào ngày 24/6 vì không có ai kết hôn với anh. Hiện tại gia đình người đàn ông này đang tổ chức tang lễ cho anh ta.

Một người đàn ông 35 tuổi treo cổ tự tử vì không có ai kết hôn với anh

Nguồn tin này cho hay, người đàn ông này sống tại làng Jambu, Indonesia. Dù đã 35 tuổi và đến tuổi lập gia đình nhưng từ trước đến nay anh ta vẫn chưa từng có bạn gái. Trước giới truyền thông, đại diện cảnh sát địa phương cho biết đã tức tốc đến hiện trường ngay sau khi nhận được thông báo, vậy nhưng lúc này người đàn ông 35 tuổi không có dấu hiệu của sự sống.

Anh rể của người đàn ông này là người phát hiện nạn nhân treo cổ tự tử bên ruộng lúa vào khoảng 5 giờ chiều ngày 24/6. Có thông tin cho rằng, người đàn ông này dù đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái nên rơi vào trạng thái trầm cảm. Gần đây, anh tiếp tục chứng kiến những người bằng tuổi mình lần lượt kết hôn nên đã lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình.

Khi những người bạn cùng tuổi lần lượt kết hôn cũng là lúc người đàn ông này rơi vào trầm cảm

Hiện tại gia đình nạn nhân đang tổ chức tang lễ cho anh. Sau khi biết được thông tin này nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm của mình. Nhiều người cho rằng, chưa có bạn gái thì cũng không nên chọn cách tự tử, hành động của người đàn ông này quá cực đoan. Hy vọng rằng gia đình anh sớm vượt qua nỗi đau này để trở lại cuộc sống bình thường.

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