Cô gái 15 tuổi bị gia đình bán cho một người đàn ông 35 tuổi với giá rẻ mạt sau khi bỏ trốn cùng anh rể

Thế giới 27/06/2021 22:02

Sau khi cô gái 15 tuổi ở Ấn Độ bỏ trốn cùng anh rể của mình, gia đình cô đã thống nhất bán cô cho một người đàn ông 35 tuổi với giá khoảng 46 triệu đồng.

Theo Sina, tuần trước một cô gái 15 tuổi đến từ bang Gujarat, Ấn Độ đã bỏ trốn cùng anh rể của mình nhưng đã bị gia đình tìm thấy. Sau đó cô bé đã bị gia đình thống nhất bán cho một người đàn ông 35 tuổi ở Madhya Pradesh.

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 Một bé gái 15 tuổi người Ấn Độ đã bị người trong gia đình bán cho một người đàn ông 35 tuổi với giá rẻ mạt

Pankaj Jain, một nhân viên của cơ quan chăm sóc trẻ em trong khu vực cho biết, cô gái 15 tuổi bỏ trốn cùng anh rể và đã bị tìm thấy. Sau đó một cuộc họp của những người lớn tuổi trong làng được tổ chức. Theo người dân địa phương, cuộc họp này được tổ chức theo yêu cầu của chị gái cô bé, người chị cho rằng cô bé có quan hệ tình cảm với chồng mình.

Dưới sự thống nhất của những người lớn tuổi, gia đình bé gái 15 tuổi đã đạt được thỏa thuận bán cô cho một người đàn ông 35 tuổi với giá khoảng 155.000 rupee (khoảng 46 triệu đồng). Trong đó 5.000 rupee được trả cho người tổ chức cuộc họp các trưởng lão trong làng. Theo cảnh sát, 5.000 rupee còn lại đã được dùng cho các bữa tiệc trong làng.

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 Gia đình cô gái đã đưa ra quyết định này sau khi cô bỏ trốn cùng anh rể 

Hiện tại cảnh sát đang điều tra sự việc, được biết bố mẹ cô bé được cho là đã nhận một phần số tiền. Một người khác của cơ quan chăm sóc trẻ em cho biết, cô bé muốn đi học nhưng cũng muốn được ở với anh rể của mình.

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