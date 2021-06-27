Báo động: Biến thể Delta Plus đã xuất hiện tại 11 quốc gia, khả năng lây lan rất mạnh

Thế giới 27/06/2021 17:31

Biến thể Delta Plus đã xuất hiện ở 11 quốc gia, khả năng lây lan còn mạnh hơn biến thể Delta, người Ấn Độ lo lắng đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ ba.

Theo Mạng Hoàn Cầu, trong khi các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19 đang được thắt chặt ở nhiều nơi trên thế giới thì các biến thể mới của virus corona lại liên tục xuất hiện. Khi biến thể Delta đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới thì biến thể mới Delta Plus lại xuất hiện tại Ấn Độ và đang lan ra nhiều quốc gia khác.

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 Trong khi nhiều nước đang đối phó với biến thể Delta, ở Ấn Độ lại xuất hiện biến thể Delta Plus

Nguồn tin này cho hay, biến thể Delta Plus hiện đã xuất hiện tại 11 quốc gia bao gồm: Hoa Kỳ, Anh, Ấn Độ, Canada … Trong số đó, 83 trường hợp được phát hiện ở Hoa Kỳ, 41 trường hợp được phát hiện ở Anh.

Trong khi đó truyền thông Ấn Độ cho biết, theo thống kê đến ngày 25/6, Ấn Độ đã phát hiện 52 trường hợp xác nhận nhiễm biến thể Delta Plus, trong đó có 3 bệnh nhân đã tử vong. Các chuyên gia y tế Ấn Độ cho biết, hai loại vắc xin COVID-19 chính đang được sử dụng tại Ấn Độ đều có tác dụng chống lại biến thể Delta Plus, tuy nhiên hiệu quả giảm đi khá nhiều.

Theo báo cáo, trong số 52 ca nhiễm biến thể Delta Plus tại Ấn Độ có 21 ca từ bang Maharashtra. Những trường hợp còn lại đến từ 10 khu vực khác bao gồm: Madhya Pradesh, Punjab, Gujarat … Một số người dân Ấn Độ lo lắng rằng biến thể Delta Plus có thể sẽ kích hoạt làn sóng COVID-19 thứ ba trên đất nước này.

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 Theo truyền thông Ấn Độ, khả năng lây lan của biến thể Delta Plus còn nhanh hơn biến thể Delta

Để hạn chế sự lây lan của biến thể Delta Plus, chính quyền bang Maharashtra đã ra lệnh đóng của các trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim từ ngày 25/6. Bộ Y tế Ấn Độ ngày 25 cũng yêu cầu các khu vực cần tăng cường các biện pháp kiểm soát sự lây lan của biến thể Delta Plus.

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Từ khóa:   COVID-19 biến thể Delta biến thể Delta Plus

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