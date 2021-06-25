Thiếu niên 17 tuổi buộc phải cắt cụt chi sau một bữa tiệc sinh nhật

Chàng trai 17 tuổi người Ấn Độ đã buộc phải cắt cụt chi sau khi tham gia một buổi tiệc sinh nhật, nạn nhân được cho là đã bị người khác tiêm thuốc độc vào tay.

Mạng Hoàng Cầu cho biết, ngày 24/6 trang India Today của Ấn Độ đưa tin một cậu thiếu niên 17 tuổi đã phải cắt bỏ chi sau khi tham gia một bữa tiệc sinh nhật. Bác sĩ đã tìm thấy một chất độc hại trong tay của cậu bé và buộc phải cắt bỏ chi.

Cậu bé 17 tuổi người Ấn Độ đã phải cắt bỏ chi sau khi tham gia một bữa tiệc sinh nhật

Tờ Times of India cho biết, sau khi gia đình cậu bé báo cáo vụ việc, cảnh sát đã tìm được nghi phạm. Người này là huấn luyện viên bóng chuyền nhưng hiện đang ngồi tù vì ăn trộm xe hơi. Mẹ của cậu thiếu niên 17 tuổi cho biết, ngày 31/5 huấn luyện viên bóng chuyền mời con trai tôi đến dự tiệc sinh nhật của cậu ấy. Con trai bà đến nhà của huấn luyện viên vào khoảng 9 giờ tối và trở về nhà lúc 11 giờ đêm.

Khoảng 4 ngày sau, khuỷu tay phải của con trai bà bị sưng. Gia đình đã đưa cậu bé đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rằng khuỷu tay và cẳng tay của cậu bé có chất độc buộc phải cắt bỏ chi để loại bỏ chất độc này ra khỏi cơ thể.

Huấn luyện viên bóng chuyền đã tiêm thuốc độc vào cánh tay cậu bé trong bữa tiệc sinh nhật

Khi được hỏi có chuyện gì đã xảy ra cậu bé mới nói rằng, trong buổi tiệc sinh nhật huấn luyện viên đã xay một số viên thuốc sau đó hòa tan chúng vào nước và tiêm vào tay phải của cậu bé. Cảnh sát đã yêu cầu các bác sĩ tại bệnh viện báo cáo về chất độc hại trong khuỷu tay cậu bé để có hành động pháp lý đối với bị cáo. Theo cảnh sát, bị cáo hiện đang ở trong tù với tội danh ăn cắp một chiếc xe hơi. Phía cảnh sát sẽ đệ đơn lên tòa án xin lệnh bắt giữ và tiến hành thẩm vấn bị cáo.

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