Sốc: Hơn 2.000 người dân Ấn Độ được tiêm vắc xin COVID-19 giả khiến dư luận phẫn nộ

Thế giới 25/06/2021 15:56

Mới đây chính quyền bang Maharashtra của Ấn Độ đã thông báo rằng hơn 2.000 người dân ở Mumbai đã trở thành nạn nhân của các trung tâm tiêm chủng giả mạo.

Theo các phương tiện truyền thông của Ấn Độ như Times of India và India Express ngày 25/6 cho biết, hơn 2.000 người ở Mumbai, Ấn Độ đã được tiêm vắc xin COVID-19 giả mạo. Ngày 14/6, Tòa án Tối cao Mumbai đã yêu cầu các cơ quan liên quan phải nộp bản tuyên thệ đảm bảo rằng việc sử dụng vắc xin COVID-19 sẽ không xảy ra nữa.

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 Cộng đồng mạng Ấn Độ sốc trước thông tin hơn 2.000 người ở Mumbai đã được tiêm vắc xin COVID-19 giả

Theo báo cáo, công tố viên Deepak Thakare của bang Maharashtra đã nói với Tòa án Tối cao Mumbai rằng, có 2.053 người tại Mumbai đã được tiêm vắc xin COVID-19 giả và hiện tại 8 người liên quan đến vụ việc này đã bị bắt giữ. Báo cáo này cũng cho hay, rất có thể những người này đã được tiêm vắc xin giả trong khoảng thời gian từ ngày 25/5 đến ngày 6/6.

Sự việc này không chỉ khiến thẩm phán tức giận, người dân Ấn Độ cũng vô cùng phẫn nộ trước sự việc này. Nhiều cư dân mạng kêu gọi treo cổ công khai những tên tội phạm liên quan. Đầu tháng này, các phương tiện truyền thông Ấn Độ tiết lộ rằng, khoảng 390 cư dân của một khu dân cư ở Mumbai, Ấn Độ đã bị tiêm vắc xin giả trong một vụ việc được lên kế hoạch cẩn thận.

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 Mặc dù những người được tiêm gọi điện đến các bệnh viện để xác nhận thông tin nhưng các bệnh viện này đều phủ nhận việc họ cung cấp vắc xin ra ngoài cộng đồng

Những người dân này tiêm vắc xin vào cuối tháng 5 nhưng phải đợi 10 đến 15 ngày sau mới nhận được giấy chứng nhận tiêm chủng. Tuy nhiên những giấy chứng nhận mà họ nhận được lại đến từ các bệnh viện khác nhau. Khi người dân liên hệ với các bệnh viện này thì họ đều phủ nhận việc đã cung cấp vắc xin cho cộng đồng. Vào thời điểm đó cảnh sát Mumbai đã bắt đầu mở cuộc điều tra về sự việc này.

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Từ khóa:   giấy chứng nhận tiêm chủng tiêm vắc xin COVID-19 COVID-19

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