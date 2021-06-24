Một người phụ nữ đã khởi kiện chồng mình sau khi biết tin người đàn ông này kết hôn với đứa con gái 13 tuổi của họ.

Theo India Today, một người phụ nữ ở làng Chambli, thành phố Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ đã làm đơn khởi kiện người chồng của mình sau khi biết tin người đàn ông này đã kết hôn với con gái 13 tuổi của họ.

Sau khi phát hiện chồng kết hôn với con gái 13 tuổi, người vợ đã gửi đơn kiện lên cảnh sát

Cảnh sát địa phương cho biết rằng đã nhận được đơn kiện của Mamta Pawar, người phụ nữ này làm đơn kiện chồng của mình. Theo Mamta Pawar, chồng cô là Raju Pawar đi làm thuê ở các ngôi làng khác nhau trong khi đo cô đang sống tại nhà bố mẹ đẻ.

Trong đơn kiện, Mamta Pawar cho biết, trong 6 tháng qua, con gái của họ đã sống với bố. Trong thời gian này, chồng cô được cho là đã kết hôn với cô con gái 13 tuổi mà không thông báo cho bất kỳ ai. Vào ngày 17/6, thông qua một người họ hàng, Mamta Pawar đã biết được cuộc hôn nhân giữa chồng cô và con gái của hai người.

Mặc dù có luật cấm tảo hôn nhưng hiện tượng này vẫn thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ

Sau khi biết được thông tin, người phụ nữ này đã đệ đơn kiện chồng mình và 4 người liên quan đã vi phạm luật tảo hôn. Ở Ấn Độ, tảo hôn là bất hợp pháp, những người chưa đủ 21 tuổi với nam và chưa đủ 18 tuổi đối với nữ nếu kết hôn sẽ được cho là vi phạm luật tảo hôn. Mặc dù có luật cấm tảo hôn nhưng hiện tượng này vẫn thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ.

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