Bị cưỡng hiếp trong mơ, người phụ nữ đệ đơn kiện ‘người huyền bí’

Thế giới 27/06/2021 07:10

Một người phụ nữ ở Ấn Độ đã làm đơn cáo buộc một người theo thuyết huyền bí đã liên tục cưỡng hiếp cô trong giấc mơ.

Theo India Today, một người phụ nữ đến từ quận Aurangabad ở Bihar đã đến gặp cảnh sát địa phương và cáo buộc một nhà huyền bí. Lý do người phụ nữ này làm đơn tố cáo là vì cô liên tục bị người huyền bí này cưỡng hiếp trong giấc mơ.

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 Một người phụ nữ Ấn Độ đã đệ đơn kiện một người huyền bí sau khi liên tục bị cưỡng hiếp trong giấc mơ

Người phụ nữ nói rằng cô đã tiếp cận nhà huyền bí để chữa trị cho đứa con trai đang bị bệnh của mình vào tháng 1 năm nay. Nhà huyền bí đã cho cô một câu thần chú và yêu cầu cô thực hiện theo một quy trình nghi lễ. Tuy nhiên, con trai cô đã chết sau đó 15 ngày mà không biết rõ nguyên nhân.

Sau khi con trai chết bất đắc kỳ tử, người phụ nữ đã quay lại ngôi đền nơi nhà huyền bí cư ngụ và yêu cầu người này giải thích về cái chết của con trai cô. Khi đối mặt với nhà huyền bí, người phụ nữ nhận thấy bị người huyền bí này cưỡng hiếp trong giấc mơ nhưng sau đó cô đã được giải cứu bởi đứa con trai đã qua đời của mình.

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 Sau cái chết của con trai, người phụ nữ cho biết thường xuyên bị người thần bí cưỡng hiếp trong giấc mơ

Khi người phụ nữ đến gặp cảnh sát, cô nói rằng nhà huyền bí kia đã xuất hiện trong giấc mơ của cô và liên tục hãm hiếp cô kể từ đó. Sau khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, cảnh sát buộc phải triệu tập nhà huyền bí, vậy nhưng sau đó người này đã được thả vì thiếu bằng chứng.

Cảnh sát cho biết, dường như người phụ nữ này không bình thường về mặt tinh thần. Các quan chức cảnh sát đã liên lạc với người thân của người phụ nữ này và yêu cầu đưa cô đi bệnh viện khám bệnh và điều trị.  

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